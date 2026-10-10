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Баскетбол 10 жовтня 2026 · 18:50

Хоче взяти участь в Олімпіаді: Вестбрук розповів про плани після завершення кар’єри в НБА

Колишній MVP Ліги планує долучитися до домашніх Ігор через благодійність і роботу з громадою
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Хоче взяти участь в Олімпіаді: Вестбрук розповів про плани після завершення кар’єри в НБА
Вестбрук хоче лишатися залученим в життя Лос-Анджелеса (Фото: russwest44, Instagram)
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Колишня зірка НБА Расселл Вестбрук заявив про бажання стати факелоносцем Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі. Після завершення баскетбольної кар’єри він хоче присвятити більше часу рідному місту та благодійним проєктам.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ESPN.

Вестбрук хоче долучитися до Олімпіади-2028

Расселл Вестбрук має нову мету після завершення 18-річної кар’єри в НБА - стати одним із факелоносців літніх Олімпійських ігор. Про своє бажання 37-річний баскетболіст заявив 9 жовтня, після того, як міська рада Лос-Анджелеса відзначила його за внесок у розвиток місцевої громади.

"Хочу вже зараз заявити про це: я хочу долучитися до олімпійської естафети та нести вогонь під час Ігор-2028", - сказав атлет.

Колишній захисник збірної США здобув золото Олімпіади-2012 у Лондоні. Тепер він прагне стати частиною наступних Ігор уже поза баскетбольним майданчиком.

Благодійність має допомогти досягти мети

Вестбрук розповів, що поставив перед співробітниками своєї "Why Not? Foundation" завдання розширити благодійну діяльність. За його словами, він хоче впливати на якомога більше сфер життя - від освіти й охорони здоров’я до технологій, енергетики та підтримки психічного здоров’я.

Колишній баскетболіст наголосив, що прагне допомагати людям і бути активнішим у житті громади після завершення професійної кар’єри. Зв’язок Вестбрука з Лос-Анджелесом справді тісний.

Він навчався у місцевій школі та Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA). В НБА спортсмен виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Лос-Анджелес Кліпперс".

Міська рада відзначила його інвестиції в місцеві школи, спортивну інфраструктуру та проєкти розвитку. Сам Вестбрук назвав допомогу мешканцям міста важливою частиною своєї спадщини.

Легенда НБА завершила кар’єру

У серпні 2026-го року Вестбрук оголосив про завершення виступів після 18 сезонів у НБА. Він дев’ять разів брав участь у Матчі всіх зірок, а в сезоні-2016/17 отримав нагороду найціннішого гравця ліги (MVP).

Вестбрук завершив кар’єру як рекордсмен НБА за кількістю трипл-даблів у регулярних чемпіонатах. У сезоні-2025/26 у складі "Сакраменто Кінгз" він у середньому набирав 15,2 очка, робив 5,4 підбирання та 6,7 передачі за матч.

Також Вестбрук наголосив, що тепер хоче більше часу приділяти благодійності та бути ближчим до людей, яким допомагає. Участь в естафеті олімпійського вогню могла б стати для нього ще одним способом представити рідне місто на спортивному святі світового масштабу.

Раніше ми повідомляли, що зірка НБА зробив студентам розкішний подарунок перед довгоочікуваним поверненням.

Теги: НБА Баскетбол
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