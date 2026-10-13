Вразив кількістю підбирань: Михайлюк допоміг "Юті" перемогти "Сан-Антоніо" в передсезонці НБА

Святослав Михайлюк набрав сім очок у третьому передсезонному матчі "Юти Джаз" у НБА. Команда українця перемогла "Сан-Антоніо Сперс" та здобула другу перемогу в підготовці до нового сезону.

Про вклад Михайлюка в перемогу "Джаз" розповідає Sport RBC.UA .

Друга перемога "Юти"

"Джаз" активно розпочали зустріч і завершили першу чверть із перевагою у сім очок - 33:26. У другій 12-хвилинці господарі майданчика втримали відрив, а після великої перерви ще більше збільшили перевагу.

Третя чверть завершилася з рахунком 31:17 на користь "Джаз". Завдяки цьому перед заключним відрізком матчу команда Михайлюка випереджала суперника на 21 очко.

Утім, у четвертій чверті "Сан-Антоніо" скоротив відставання, вигравши її з рахунком 31:20. Цього виявилося недостатньо для камбеку - "Юта" перемогла 119:109.

Як Михайлюк зіграв проти "Сан-Антоніо"

Український баскетболіст розпочав третій передсезонний матч на лаві запасних. Після виходу на майданчик він провів у грі загалом 19 хвилин.

За цей час українець набрав 7 очок, реалізував один триочковий кидок із чотирьох спроб, віддав 2 результативні передачі та зробив 7 підбирань.

Що далі для Михайлюка та "Юти"

Перемога над "Сан-Антоніо" стала для "Юти" другою у трьох передсезонних матчах. Раніше команда українця двічі зустрічалася з "Денвер Наггетс": спочатку перемогла з рахунком 109:97, а потім поступилася 106:117.

Наступний передсезонний матч команда проведе проти "Фінікс Санз" у ніч на 17 жовтня за київським часом.