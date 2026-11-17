Женская сборная Украины по баскетболу разгромно уступила Францию в третьем матче второго раунда квалификации чемпионата Европы-2027. Номинально домашний поединок, состоявшийся в Риге, завершился со счетом 60:108 и стал самым большим поражением в истории украинской команды.

Отбор на евробаскет, женщины. Групповой этап

Украина - Франция - 60:108 (22:19, 19:24, 9:33, 10:32)

Украина выиграла первую четверть, но не удержала преимущество

Начало встречи оказалось достаточно успешным для украинок. После равного старта при счете 9:9 "сине-желтые" перехватили инициативу и сумели оторваться на шесть очков – 18:12. Француженки в конце первой четверти сократили отставание, однако стартовый период остался за хозяйками площадки – 22:19.

Во второй четверти сборная Франции постепенно перехватила контроль над игрой. Украинки еще некоторое время сохраняли преимущество, но соперницы не только отыграли отставание, но и вышли вперед. Четверть завершилась со счетом 24:19 в пользу ушедших на большой перерыв француженок с преимуществом в два очка.

Франция разгромила Украину после перерыва

Решающим стал третий период, в котором украинская команда испытала настоящий провал. "Сине-желтые" набрали лишь девять очков, тогда как Франция ответила 33-ю.

В заключительной четверти ситуация не изменилась: француженки продолжили наращивать преимущество и довели матч до разгромной победы – 108:60.

Самой результативной игрокиной встречи стала представительница Франции Нель Англома, набравшая 20 очков. В составе Украины лучший показатель имела Мириам Уро-Ниле – 17 очков.

Украина установила антирекорд по разнице в счете

После трех матчей второго раунда отбора на Евробаскет-2027 украинки имеют одну победу и два поражения. Ранее команда обыграла Люксембург (64:52), но уступила Великобританию (83:85) и Францию.

Сейчас в активе сборной Украины четыре очка и промежуточное второе место в группе М. В то же время у Великобритании и Люксембурга есть матч в запасе - их очное противостояние запланировано на 17 ноября в 21:00 по киевскому времени.

Поражение от Франции с разницей в 48 очков стало самым большим в истории женской сборной Украины. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2023 году, когда украинки уступили Сербии со счетом 40:82 - тогда разница составляла 42 очка.

Турнирная таблица группы М после трех матчей Украины:

Франция – 6 очков (3 матча), разница очков +146. Украина – 4 очка (3), -38. Великобритания – 3 очка (2), -45. Люксембург – 2 очка (2), -63.

Когда Украина сыграет следующие матчи отбора

Следующие поединки второго этапа квалификации женского Евробаскета-2027 сборная Украины проведет в феврале 2027 года. Команду ждут три матча: