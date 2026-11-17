Жіноча збірна України з баскетболу розгромно поступилася Франції у третьому матчі другого раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Номінально домашній поєдинок, який відбувся у Ризі, завершився з рахунком 60:108 і став найбільшою поразкою в історії української команди.

Відбір на Євробаскет, жінки. Груповий етап

Україна - Франція - 60:108 (22:19, 19:24, 9:33, 10:32)

Україна виграла першу чверть, але не втримала перевагу

Початок зустрічі виявився доволі успішним для українок. Після рівного старту за рахунку 9:9 "синьо-жовті" перехопили ініціативу та зуміли відірватися на шість очок - 18:12. Француженки наприкінці першої чверті скоротили відставання, однак стартовий період залишився за господарками майданчика - 22:19.

У другій чверті збірна Франції поступово перехопила контроль над грою. Українки ще певний час зберігали перевагу, але суперниці не лише відіграли відставання, а й вийшли вперед. Чверть завершилася з рахунком 24:19 на користь француженок, які пішли на велику перерву з перевагою у два очки.

Франція розгромила Україну після перерви

Вирішальним став третій період, у якому українська команда зазнала справжнього провалу. "Синьо-жовті" набрали лише дев'ять очок, тоді як Франція відповіла 33-ма.

У заключній чверті ситуація не змінилася: француженки продовжили нарощувати перевагу та довели матч до розгромної перемоги - 108:60.

Найрезультативнішою гравчинею зустрічі стала представниця Франції Нель Англома, яка набрала 20 очок. У складі України найкращий показник мала Міріам Уро-Ніле - 17 очок.

Україна встановила антирекорд за різницею в рахунку

Після трьох матчів другого раунду відбору на Євробаскет-2027 українки мають одну перемогу та дві поразки. Раніше команда обіграла Люксембург (64:52), але поступилася Великій Британії (83:85) та Франції.

Наразі в активі збірної України чотири очки та проміжне друге місце у групі М. Водночас Велика Британія та Люксембург мають матч у запасі - їхнє очне протистояння заплановане на 17 листопада о 21:00 за київським часом.

Поразка від Франції з різницею у 48 очок стала найбільшою в історії жіночої збірної України. Попередній антирекорд був зафіксований у 2023-му році, коли українки поступилися Сербії з рахунком 40:82 - тоді різниця становила 42 очки.

Турнірна таблиця групи М після трьох матчів України:

Франція - 6 очок (3 матчі), різниця очок +146. Україна - 4 очки (3), -38. Велика Британія - 3 очки (2), -45. Люксембург - 2 очки (2), -63.

Коли Україна зіграє наступні матчі відбору

Наступні поєдинки другого етапу кваліфікації жіночого Євробаскету-2027 збірна України проведе у лютому 2027 року. На команду чекають три матчі: