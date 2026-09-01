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Баскетбол 01 сентября 2026 · 15:45

До США не доехал: защитник сборной Украины перешел во второй дивизион Литвы

23-летний баскетболист, несмотря на желание играть за океаном, остался в Европе.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
До США не доехал: защитник сборной Украины перешел во второй дивизион Литвы
Михаил Бублик (Фото: mik1b, Instagram)
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Защитник сборной Украины Михаил Бублик стал игроком литовской "Судувы". Ранее 23-летний баскетболист планировал продолжить выступления в США.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу литовского клуба "Судува".

Детали трансфера

Украинский защитник выступит во втором дивизионе Литвы. "Судув" в прошлом сезоне стал чемпионом второго дивизиона Литвы, однако не перешел в элитный дивизион из-за отсутствия арены, отвечающей требованиям высшего дивизиона.

Для Бублика это будет первый зарубежный опыт в профессиональной карьере. Сам игрок уже прокомментировал этот переход.

"Для меня честь стать членом этого клуба и хорошая возможность начать свою легионерскую карьеру в Литве – одной из самых больших баскетбольных стран мира. Я уважаю Литву и ваших болельщиков за атмосферу, которую они создают во время матчей", - заявил игрок.

Статистика защитника

В прошлом сезоне 23-летний баскетболист выступал за "Киев-Баскет". Он набирал в среднем 13,8 очка и делал 4,2 подбора в 28 матчах регулярного сезона. В составе киевлян Бублик стал серебряным призером чемпионата Украины.

Михаил имеет в своем активе 5 официальных матчей в составе сборной Украины по баскетболу.

Мечты о США

Также баскетболист объяснил, почему, несмотря на заявленную цель попасть в университетскую лигу NCAA в Соединенных Штатах, он решил остаться в Европе.

"У меня были варианты продолжить играть в NCAA, но сейчас многие игроки, уже поигравшие на профессиональном уровне, хотят попасть в университет, поэтому правила проверки документов усложнили... Это хороший шанс показать себя командам LKL и, возможно, получить вариант для продолжения карьеры там. Я чувствую здесь доверие от тренера и менеджмента клуба", - обьяснил Бублик.

Ранее мы сообщали, что Украина обыграла Черногорию и возглавила группу по отбору на баскетбольный ЧМ-2027.

Теги: Баскетбол Сборная Украины
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