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Баскетбол 01 вересня 2026 · 15:45

До США не доїхав: захисник збірної України перейшов до другого дивізіону Литви

23-річний баскетболіст попри бажання грати за океаном, лишився в Європі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
До США не доїхав: захисник збірної України перейшов до другого дивізіону Литви
Михайло Бублик (Фото: mik1b, Instagram)
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Захисник збірної України Михайло Бублик став гравцем литовської "Судуви". Раніше 23-річний баскетболіст планував продовжити виступи в США.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу литовського клубу "Судува".

Деталі трансферу

Український захисник виступатиме у другому дивізіоні Литви. "Судув" минулого сезону став чемпіоном другого дивізіону Литви, проте не перейшов до елітного дивізіону через відсутність арени, яка відповідає вимогам найвищого дивізіону.

Для Бублика це буде перший закордонний досвід у професійній кар’єрі. Сам гравець вже прокоментував цей перехід.

"Для мене честь стати членом цього клубу та хороша можливість розпочати свою легіонерську кар’єру в Литві – одній з найбільших баскетбольних країн світу. Я поважаю Литву та ваших уболівальників за атмосферу, яку вони створюють під час матчів", - заявив гравець.

Статистика захисника

Минулого сезону 23-річний баскетболіст виступав за "Київ-Баскет". Він набирав у середньому 13,8 очка та робив 4,2 підбирання у 28 матчах регулярного сезону. У складі киян Бублик став срібним призером чемпіонату України.

Михайло має у своєму активі 5 офіційних матчів у складі збірної України з баскетболу.

Мрії про США

Також баскетболист пояснив, чому попри заявлену мету потрапити до університетської ліги NCAA в Сполучених Штатах, він вирішив лишитися в Європі.

"В мене були варіанти продовжити грати в NCAA, але зараз багато гравців, які вже пограли на професійному рівні, хочуть потрапити в університет, тому правила перевірки документів ускладнили... Це хороший шанс показати себе командам LKL і, можливо, отримати варіант для продовження карʼєри там. Я відчуваю тут довіру від тренера і менеджменту клубу", - пояснив Бублик.

Раніше ми повідомляли, що Україна обіграла Чорногорію та очолила групу у відборі на баскетбольний ЧС-2027.

Теги: Баскетбол Збірна України
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