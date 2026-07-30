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Баскетбол 30 июля 2026 · 19:43

Дело на 28 млн долларов: расследование в отношении Кавая Леонарда и "Клиперс" может затянуться

Лига подозревает многомиллионные махинации, из-за чего под угрозой оказался масштабный трейд звездного форварда
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дело на 28 млн долларов: расследование в отношении Кавая Леонарда и "Клиперс" может затянуться
Расследование НБА поставило на паузу суперобмен с участием Кавая (Фото: Getty Images)

Масштабное расследование НБА по возможному обходу потолка зарплат клубом "Лос-Анджелес Клипперс" при подписании Кавая Леонарда может затянуться до 2027 года. Причиной задержки может стать потенциальный арбитраж, если стороны не придут к согласию относительно результатов проверки и возможных санкций.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на материал ESPN .

Суть обвинений и юридическая волокита

Проверка, осуществляемая юридической фирмой Wachtell Lipton, длится уже почти 10 месяцев. Лига выясняет, не использовали ли "Клипперс" спонсорское соглашение Леонарда на 28 млн долларов с компанией-банкротом Aspiration для неофициальных выплат игроку в обход потолка зарплат.

Если НБА наложит санкции без доказательств, Профсоюз игроков (NBPA) и "Клипперс" готовы обжаловать это в нейтральном арбитраже. В то же время комиссионер НБА Адам Сильвер отметил, что дело крайне сложное из-за привлечения судов о банкротстве и нежохотных свидетелей.

В случае подтверждения вины "Клипперс" грозят суровые наказания - штраф до 7,5 млн долларов, потеря драфт-пиков и аннулирование контракта Леонарда и дисквалификация функционеров на срок до одного года.

Заблокированный суперобмен в "Торонто"

Стуация вокруг расследования уже заморозила громкое трансферное соглашение. Еще 30 июня "Клипперс" договорились об обмене Леонарда в его бывший клуб "Торонто Репторс" в обмен на Брэндона Ингрема, Грейди Дика и целый пакет драфт-пиков.

Однако 9 июля стороны приостановили трансфер. НБА сообщила канадскому клубу, что в случае завершения соглашения "Репторс" примут на себя все риски возможных санкций против Леонарда (в частности, угрозу аннулирования соглашения или дисквалификации игрока). Несмотря на это, обе франшизы по-прежнему сохраняют намерение закрыть сделку после прояснения ситуации.

Ранее мы сообщали, что звезда "Голден Стейт" сохранил верность клубу и заключил новый контракт.

Теги: Баскетбол НБА
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