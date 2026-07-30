Справа на 28 млн доларів: розслідування щодо Кавая Леонарда та "Кліперс" може затягнутися

Масштабне розслідування НБА щодо можливого обходу стелі зарплат клубом "Лос-Анджелес Кліпперс" під час підписання Кавая Леонарда може затягнутися до 2027 року. Причиною затримки може стати потенційний арбітраж, якщо сторони не дійдуть згоди щодо результатів перевірки та можливих санкцій.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на матеріал ESPN .

Суть звинувачень та юридична тяганина

Перевірка, яку здійснює юридична фірма Wachtell Lipton, триває вже майже 10 місяців. Ліга з'ясовує, чи не використовували "Кліпперс" спонсорську угоду Леонарда на 28 млн доларів із компанією-банкрутом Aspiration для неофіційних виплат гравцеві в обхід стелі виплат.

Якщо НБА накладе санкції без беззаперечних доказів, Профспілка гравців (NBPA) та "Кліпперс" готові оскаржувати це в нейтральному арбітражі. Водночас комісіонер НБА Адам Сільвер зауважив, що справа є вкрай складною через залучення судів про банкрутство та неохочих свідків.

У разі підтвердження вини "Кліпперс" загрожують суворі покарання - штраф до 7,5 млн доларів, втрата драфт-піків та анулювання контракту Леонарда та дискваліфікація функціонерів терміном до одного року.

Заблокований суперобмін у "Торонто"

Стуація довкола розслідування вже заморозила гучну трансферну угоду. Ще 30 червня "Кліпперс" домовилися про обмін Леонарда до його колишнього клубу "Торонто Репторс" в обмін на Брендона Інгрема, Грейді Діка та цілий пакет драфт-піків.

Однак 9 липня сторони призупинили трансфер. НБА повідомила канадському клубу, що в разі завершення угоди "Репторс" візьмуть на себе всі ризики можливих санкцій проти Леонарда (зокрема, загрозу анулювання угоди чи дискваліфікації гравця). Попри це, обидві франшизи все ще зберігають намір закрити угоду після прояснення ситуації.