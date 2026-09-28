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Баскетбол 28 сентября 2026 · 09:41

Яркий дебют в чемпионате Испании: Шульга помог "Реалу" одержать важную победу

Мадридцы лишь в конце матча сумели дожать "Уникаху"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Яркий дебют в чемпионате Испании: Шульга помог "Реалу" одержать важную победу
Максим Шульга (фото: x.com/RMBaloncesto)
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Максим Шульга официально открыл счет своим очкам в чемпионате Испании. Украинский защитник помог мадридцам вырвать драматическую победу в стартовом туре национального первенства.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как сыграл украинец

В стартовом туре чемпионата Испании "сливочные" на домашней площадке одолели "Уникаху" со счетом 89:87.

Шульга начал встречу на скамейке запасных, но впоследствии вышел на площадку и провел на ней 14 минут 2 секунды. Он записал в свой актив 4 очка (реализовал оба двухочковых броска, но не попал дважды из-за дуги). Кроме этого, на счету защитника сборной Украины 3 результативные передачи, 2 подбора и 1 перехват при 2 потерях и 2 фолах. Показатель полезности игрока составил 4 балла.

Камбек "Реала" на последних минутах

Сам поединок показался чрезвычайно напряженным и драматичным. Команды шли на равных всю дистанцию матча, а перед заключительной четвертью хозяева уступали сопернику со счетом 65:71.

Судьбу встречи решил мощный рывок мадридцев 12:1 в решающие минуты матча, который позволил "Реалу" переломить ход игры и завоевать волевую победу с разницей в два очка.

Для мадридского клуба это был первый официальный домашний поединок под руководством нового наставника Педро Мартинеса.

Следующие испытания украинца и его партнеров ждут уже в Евролиге. 29 сентября мадридцы сыграют против турецкого "Анадолу Эфес", а 1 октября встретятся с израильским "Хапоэлем" из Тель-Авива.

Ранее мы сообщили, что Алексей Лень покинул "Басконию" спустя девять дней после подписания контракта.

Теги: Баскетбол Чемпионат Испании Реал
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