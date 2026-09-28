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Баскетбол 28 вересня 2026 · 09:41

Яскравий дебют у чемпіонаті Іспанії: Шульга допоміг "Реалу" здобути важливу перемогу

Мадридці лише наприкінці матчу зуміли дотиснути "Унікаху"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Яскравий дебют у чемпіонаті Іспанії: Шульга допоміг "Реалу" здобути важливу перемогу
Максим Шульга (фото: x.com/RMBaloncesto)
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Максим Шульга офіційно відкрив лік своїм очкам у чемпіонаті Іспанії. Український захисник допоміг мадридцям вирвати драматичну перемогу в стартовому турі національної першості.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Як зіграв українець

У стартовому турі чемпіонату Іспанії "вершкові" на домашньому майданчику здолали "Унікаху" з рахунком 89:87.

Шульга розпочав зустріч на лаві запасних, але згодом вийшов на майданчик і провів на ньому 14 хвилин 2 секунди. Він записав до свого активу 4 очки (реалізував обидва двоочкові кидки, але не влучнув двічі з-за дуги). Окрім цього, на рахунку захисника збірної України 3 результативні передачі, 2 підбирання та 1 перехоплення при 2 втратах і 2 фолах. Показник корисності гравця склав 4 бали.

Камбек "Реала" на останніх хвилинах

Сам поєдинок видався надзвичайно напруженим і драматичним. Команди йшли на рівних усю дистанцію матчу, а перед заключною чвертю господарі поступалися супернику з рахунком 65:71.

Долю зустрічі вирішив потужний ривок мадридців 12:1 у вирішальні хвилини матчу, який дозволив "Реалу" переломити хід гри та здобути вольову перемогу з різницею у два очки.

Для мадридського клубу це був перший офіційний домашній поєдинок під керівництвом нового наставника Педро Мартінеса.

Наступні випробування на українця та його партнерів чекають уже в Євролізі. 29 вересня мадридці зіграють проти турецького "Анадолу Ефеса", а 1 жовтня зустрінуться з ізраїльським "Хапоелем" з Тель-Авіва.

Раніше ми повідомили, що Олексій Лень покинув "Басконію" через дев'ять днів після підписання контракту.

Теги: Баскетбол Чемпіонат Іспанії Реал
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