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Баскетбол 02 сентября 2026 · 15:38

Возвращение в Латвию: форвард сборной Украины стал игроком участника баскетбольного Еврокубка

Иван Ткаченко ранее провел два года в "Прометее", когда он базировался в Риге
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Возвращение в Латвию: форвард сборной Украины стал игроком участника баскетбольного Еврокубка
Иван Ткаченко (Фото: ФБУ)
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Баскетболист сборной Украины Иван Ткаченко официально перешел в латвийский "Ригас Зелли". В новом сезоне 28-летний форвард будет играть на уровне Еврокубка.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Латвийцы срочно вышли на рынок

Трансфер украинца стал для "Ригас Зелли" вынужденным шагом. Команда уже полностью сформировала ростер на сезон, но тяжелая травма защитника Томса Скуи вынудила руководство искать усиление.

Приглашение Ткаченко стало приоритетом по нескольким причинам - раньше украинец два сезона играл в Риге за "Прометей". Также он дважды выигрывал Латвийско-эстонскую лигу. И, наконец, игрок не будет считаться легионером.

Официальная позиция клуба

Менеджер "Ригас Зелли" Эдгарс Булс заявил, что ему и другим членам тренерского штаба понравилась игра Ткаченко во время просмотра матчей сборной Украины.

"К тому же Иван дал понять, что хотел бы остаться в Риге, поэтому мы быстро договорились. Мы рады усилить состав игроком высокого уровня, который может действовать на нескольких позициях и вносить весомый вклад в игре без мяча", - отметил Булс.

Статистика игрока в прошлом сезоне

Предыдущий игровой год форвард провел в хорватском "Задаре". За 21 матч в местном чемпионате украинец проводил на паркете в среднем 16,4 минуты, добывая 6,3 очка и делая 3,0 подбора за игру.

Ранее мы сообщали, что чемпион баскетбольной Суперлиги определился с составом на новый сезон.

Теги: Баскетбол Сборная Украины
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