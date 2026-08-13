Плюс один в столице: "Киев-Баскет" забрал экс-защитника "Прикарпатья-Говерлы"

Вице-чемпион Украины и обладатель национального Кубка "Киев-Баскет" объявил об очередном усилении состава перед стартом сезона-2026/2027. Столичный клуб подписал контракт с 23-летним украинским защитником Даниилом Маркивым.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram клуба .

Что известно о новичке

Предыдущим клубом Даниила Маркива была "Прикарпатье-Говерла", цвета которой он защищал с 2024 года. В прошлом сезоне Суперлиги защитник принял участие в 27 матчах ивано-франковской команды. В среднем за игру он набирал 4,3 очка, делал 1,5 подбора и отдавал 0,8 передачи.

До выступлений за "Говерлу" Маркив играл в составе "Старого Луцка", где выполнял роль важного игрока ротации.

Визитка Даниила Маркива:

Возраст: 23 года

Позиция: защитник

Прошлый клуб: "Прикарпатье-Говерла" (27 матчей в сезоне)

Средние показатели за игру: 4,3 очка + 1,5 подбора + 0,8 ассиста

Масштабная перестройка столичного гранда

Переход Маркива стал очередным шагом в кадровом обновлении "Киев-Баскета" во время межсезонья. Ранее к команде уже присоединились Илья Кабацюра, Андрей Бутко и Даниил Пирогов.

Напомним, что летом в киевском клубе произошли изменения на тренерском мостике. Дмитрий Забирченко, под руководством которого киевляне дошли до финала Суперлиги и завоевали Кубок Украины, возглавил "Харьковские Соколы". Новым наставником "Киев-Баскета" стал опытный специалист Валерий Плеханов.