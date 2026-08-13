rbc.ua
UA | RU
Четвер, 13 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Баскетбол Плюс один у столиці: "Київ-Баскет" забрав екс-захисника "Прикарпаття-Говерли"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 13 серпня 2026 · 14:32

Плюс один у столиці: "Київ-Баскет" забрав екс-захисника "Прикарпаття-Говерли"

23-річний Данило Марків став черговим літнім новачком віце-чемпіонів України
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Плюс один у столиці: "Київ-Баскет" забрав екс-захисника "Прикарпаття-Говерли"
Данило Марків (фото: ФБУ)

Віце-чемпіон України та володар національного Кубка "Київ-Баскет" оголосив про чергове підсилення складу перед стартом сезону-2026/2027. Столичний клуб підписав контракт із 23-річним українським захисником Данилом Марківим.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Що відомо про новачка

Попереднім клубом Данила Марківа була "Прикарпаття-Говерла", кольори якої він захищав з 2024 року. У минулому сезоні Суперліги захисник узяв участь у 27 поєдинках івано-франківців. У середньому за гру він набирав 4,3 очка, робив 1,5 підбирання та віддавав 0,8 передачі.

До виступів за "Говерлу" Марків грав у складі "Старого Луцька", де виконував роль важливого гравця ротації.

Візитівка Данила Марківа:

Вік: 23 роки

Позиція: захисник

Минулий клуб: "Прикарпаття-Говерла" (27 матчів у сезоні)

Середні показники за гру: 4,3 очка + 1,5 підбирання + 0,8 асиста

Плюс один у столиці: &quot;Київ-Баскет&quot; забрав екс-захисника &quot;Прикарпаття-Говерли&quot;

Масштабна перебудова столичного гранда

Перехід Марківа став черговим кроком у кадровому оновленні "Київ-Баскета" під час міжсезоння. Раніше до команди вже приєдналися Ілля Кабацюра, Андрій Бутко та Даниїл Пирогов.

Нагадаємо, що влітку у київському клубі відбулися й зміни на тренерському містку. Дмитро Забірченко, під керівництвом якого кияни дійшли до фіналу Суперліги та здобули Кубок України, очолив "Харківські Соколи". Новим керманичем "Київ-Баскета" став досвідчений фахівець Валерій Плеханов.

Раніше збірна України оголосила склад на матчі кваліфікації ЧС-2027.

Теги: Баскетбол Чемпіонат України
Головні матчі
Ліга конференцій 13 серпня 19:00
Карабах - : - Динамо
Суперкубок УЄФА Матч завершився
ПСЖ 2:1 Астон Вілла
УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Карпати 3:0 ЛНЗ
Головні новини
"Карабах" – "Динамо": де дивитися онлайн вирішальний матч Ліги конференцій "Карабах" – "Динамо": де дивитися онлайн вирішальний матч Ліги конференцій Три сети нервів у Торонто: Світоліна драматично програла Свьонтек за крок до фіналу WTA 1000 Три сети нервів у Торонто: Світоліна драматично програла Свьонтек за крок до фіналу WTA 1000 Рекордсмен НБА Вестбрук без жодного слова оголосив про завершення кар'єри Рекордсмен НБА Вестбрук без жодного слова оголосив про завершення кар'єри
Точки зору
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач