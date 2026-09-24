Усиление из-за океана: "Прикарпатье-Говерла" подписало американского форварда

Ивано-Франковский баскетбольный клуб "Прикарпатье-Говерла" усилил состав 28-летним американским форвардом Рейлоном Говардом. Детали соглашения с легионером пресс-служба команды пока не разглашает.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу клуба в Facebook .

Опыт американца и реакция клуба

В клубе тепло поздравили новобранца и выразили надежду на успешное сотрудничество в ближайших матчах.

"Поздравляем в команде Рейлона Говарда - 28-летнего легионера, который будет защищать цвета нашего клуба. Желаем уверенной игры, ярких выступлений, победных матчей и много крутых моментов вместе", - говорится в заявлении.

Последним клубом в карьере Говарда был боснийский "Баскет Живицы". Кроме Боснии и выступлений в США, американский форвард также успел получить европейский опыт в чемпионатах Эстонии и Румынии.

Подготовка "Говерлы" к новому сезону

Приход Говарда стал уже не первым громким подписанием франковцев перед стартом кампании. Ранее "Говерла" подписала 29-летнего американского защитника Кевина Мэйджора;

Новый розыгрыш чемпионата Украины по баскетболу начнется уже 1 октября. В стартовом поединке "Прикарпатье-Говерла" сыграет против БК "Запорожье".