rbc.ua
UA | RU
Четвер, 24 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Баскетбол Підсилення з-за океану: "Прикарпаття-Говерла" підписала американського форварда
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 24 вересня 2026 · 21:30

Підсилення з-за океану: "Прикарпаття-Говерла" підписала американського форварда

Франківський клуб продовжує активну трансферну кампанію напередодні старту нового сезону
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Підсилення з-за океану: "Прикарпаття-Говерла" підписала американського форварда
Рейлон Говард (Фото: БК "Прикарпаття-Говерла")
Add as a preferred source on Google

Івано-франківський баскетбольний клуб "Прикарпаття-Говерла" підсилив склад 28-річним американським форвардом Рейлоном Говардом. Деталі угоди з легіонером пресслужба команди поки не розголошує.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку клубу у Facebook.

Досвід американця та реакція клубу

У клубі тепло привітали новобранця та висловили сподівання на успішну співпрацю в найближчих матчах.

"Вітаємо в команді Рейлона Говарда - 28-річного легіонера, який відтепер захищатиме кольори нашого клубу. Бажаємо впевненої гри, яскравих виступів, переможних матчів і багато крутих моментів разом", - йдеться в заяві.

Останнім клубом у кар'єрі Говарда був боснійський "Баскет Живиниці". Окрім Боснії та виступів у США, американський форвард також встиг здобути європейський досвід у чемпіонатах Естонії та Румунії.

Підготовка "Говерли" до нового сезону

Прихід Говарда став вже не першим гучним підписанням франківців перед стартом кампанії. Раніше "Говерла" підписала 29-річного американського захисника Кевіна Мейджора;

Новий розіграш чемпіонату України з баскетболу розпочнеться вже 1 жовтня. У стартовому поєдинку "Прикарпаття-Говерла" зіграє проти БК "Запоріжжя".

Раніше ми повідомляли, що у У ФБУ розповіли, де дивитися матчі Суперліги в сезоні-2026/2027.

Теги: Чемпіонат України Баскетбол
Головні матчі
Ліга націй 24 вересня 21:45
Нідерланди - : - Німеччина
Ліга націй 24 вересня 21:45
Норвегія - : - Данія
Ліга націй 24 вересня 21:45
Португалія - : - Вельс
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Проблеми на вістрі: Мальдера розповів, чи готовий Пономаренко до гри проти Угорщини Проблеми на вістрі: Мальдера розповів, чи готовий Пономаренко до гри проти Угорщини "Це лякає більше за травму": зірковий олімпійський чемпіон потрапив під шквал расизму "Це лякає більше за травму": зірковий олімпійський чемпіон потрапив під шквал расизму Сенсація в Серії А: чотириразовий переможець ЛЧ став гравцем "Удінезе" Сенсація в Серії А: чотириразовий переможець ЛЧ став гравцем "Удінезе"
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер