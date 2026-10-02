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Баскетбол 02 октября 2026 · 07:01

Майка Майкла Джордана из сериала"Последний танец" установила исторический рекорд

Форма последнего чемпионского сезона легенды баскетбола обновила рекорд на аукционе
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Майка Майкла Джордана из сериала"Последний танец" установила исторический рекорд
Майкл Джордан (фото: Getty Images)
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Продана с аукциона Joopiter, игровая майка Майкла Джордана, в которой он вышел в третьем матче финала НБА 1998 года, стала самым дорогим предметом, связанным с игровой карьерой баскетболиста.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC.

Майки-рекордсмены

Предыдущий рекорд по стоимости спортивного предмета, связанного с Джорданом, составлял 10,1 млн долларов. За эту сумму была продана его игровая майка с первой игры финала НБА 1998 года.

Нынешний лот выставили на продажу в Аукционном доме Joopiter, и оценивался он в 10–15 млн долларов. В итоге майка баскетболиста ушла с молотка за рекордные 12,3 млн долларов.

"В истории спорта мало что так полно воплощает величие, как майка Майкла Джордана, в которой он играл в третьем матче финала НБА 1998 года", — говорится в описании аукционного дома.

"Сегодня это один из самых важных спортивных артефактов, использовавшихся в играх, который когда-либо появлялся на рынке", — заявили в Joopiter.

На том же аукционе был продан автомобиль Майкла Джордана, — Ferrari 550 Maranello 1997 года, который ушел с молотка за 2,7 млн долларов, что в четыре раза больше предыдущего аукционного рекорда для Ferrari этой модели.

Рекорд же пока принадлежит майке Бейба Рута с Мировой серии 1932 года — в 2024 году ее продали за $24,1 млн.

История майки

Джордан надел эту майку в третьей игре финальной серии против "Юты Джаз" в свой последний сезон в составе "Чикаго Буллз". Команда завершила серию со счетом 4:2 в свою пользу и завоевала шестой и последний чемпионский титул НБА в истории клуба.

Сам Джордан в том финале в очередной раз был признан самым ценным игроком серии. Это была его шестая награда MVP финала — он получал ее во всех шести чемпионских финалах, выигранных "Чикаго Буллз".

Особую ценность предмету придает его связь с последним сезоном Джордана в "Чикаго Буллз" — периоду, который стал основой документального сериала "Последний танец". Проект рассказывает о чемпионском сезоне 1997/98 – последнем для Джордана в "Чикаго Буллз".

Ранее сообщалось, что чемпион НБА оказался за решеткой.

Теги: Баскетбол
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