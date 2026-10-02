rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 02 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Баскетбол Майка Майкла Джордана з серіалу "Останній танець" встановила історичний рекорд
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Баскетбол 02 жовтня 2026 · 07:01

Майка Майкла Джордана з серіалу "Останній танець" встановила історичний рекорд

Форма з останнього чемпіонського сезону легенди баскетболу побила рекорд на аукціоні
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Майка Майкла Джордана з серіалу "Останній танець" встановила історичний рекорд
Майкл Джордан (фото: Getty Images)
Add as a preferred source on Google

Продана на аукціоні Joopiter ігрова майка Майкла Джордана, в якій він вийшов на третій матч фіналу НБА 1998 року, стала найдорожчим предметом, пов’язаним з ігровою кар’єрою баскетболіста.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BBC.

Майки-рекордсмени

Попередній рекорд за вартістю спортивного предмета, пов’язаного з Джорданом, становив 10,1 млн доларів. За цю суму було продано його ігрову майку з першого матчу фіналу НБА 1998 року.

Нинішній лот виставили на продаж в аукціонному домі Joopiter, і його оцінювали в 10–15 млн доларів. У підсумку майка баскетболіста пішла з молотка за рекордні 12,3 млн доларів.

"В історії спорту мало що так повно втілює велич, як майка Майкла Джордана, в якій він грав у третьому матчі фіналу НБА 1998 року", — йдеться в описі аукціонного дому.

"Сьогодні це один із найважливіших спортивних артефактів, що використовувалися в іграх, який коли-небудь з’являвся на ринку", — заявили в Joopiter.

На тому ж аукціоні було продано автомобіль Майкла Джордана — Ferrari 550 Maranello 1997 року, який пішов з молотка за 2,7 млн доларів, що в чотири рази перевищує попередній аукціонний рекорд для Ferrari цієї моделі.

Рекорд же поки що належить майці Бейба Рута зі Світової серії 1932 року — у 2024 році її продали за $24,1 млн.

Історія майки

Джордан одягнув цю майку в третьому матчі фінальної серії проти «Юти Джаз» у своєму останньому сезоні у складі "Чикаго Буллз". Команда завершила серію з рахунком 4:2 на свою користь і завоювала шостий і останній чемпіонський титул НБА в історії клубу.

Сам Джордан у тому фіналі вкотре був визнаний найціннішим гравцем серії. Це була його шоста нагорода MVP фіналу — він отримував її у всіх шести чемпіонських фіналах, виграних "Чикаго Буллз".

Особливу цінність предмету надає його зв’язок з останнім сезоном Джордана в "Чикаго Буллз" — періодом, який став основою документального серіалу "Останній танець". Проєкт розповідає про чемпіонський сезон 1997/98 — останній для Джордана в "Чикаго Буллз".

Раніше повідомлялося, що чемпіон НБА опинився за ґратами.

Теги: Баскетбол
Головні матчі
Ліга націй 2 жовтня 21:45
Украина - : - Північна Ірландія
Ліга націй 2 жовтня 21:45
Франція - : - Італія
Суперліга 2 жовтня 18:30
Прикарпаття-Говерла - : - Запоріжжя
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Перша перемога Клоппа, Греція продовжує дивувати: огляд матчів Ліги націй 1 жовтня Перша перемога Клоппа, Греція продовжує дивувати: огляд матчів Ліги націй 1 жовтня "Рівне" та "Харківські Соколи" яскраво відкрили новий сезон Суперліги "Рівне" та "Харківські Соколи" яскраво відкрили новий сезон Суперліги Україна їде на юнацьку Олімпіаду-2026: склад команди та головні зірки Україна їде на юнацьку Олімпіаду-2026: склад команди та головні зірки
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер