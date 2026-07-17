Леброн Джеймс впервые высказался о карьере после ухода из "Лейкерс"

41-летний баскетболист во время своего спича на Fanatics Fest в Нью-Йорке подвел итоги своих 8 лет в составе "Лейкерс"

Что сказал Джеймс о "Лейкерс"?

Леброн напомнил, что пришел в калифорнийскую команду в 2018 году и выигрывал чемпионский титул в 2020 году.

"Хочу поблагодарить свою бывшую команду. В "Лейкерс" я провел 8 замечательных лет. Это путешествие было невероятным. Теперь же мне интересно, что ждет меня впереди, пока моя карьера не подошла к концу", - сказал Джеймс.

Отметим, что в составе "Лейкерс" Леброн Джеймс отыграл 542 матча.

Где продолжит карьеру Леброн Джеймс?

Комментируя слухи вокруг своего будущего, 41-летний баскетболист отметил, что где бы он ни оказался, он будет доволен, поскольку его игровая карьера все еще продолжается.

"Я слышал о "Майами Хит", "Филадельфии Сиксерс" и "Голден Стейт Уорриорз". Какой-то парень вообще говорил о бейсбольных "Нью-Йорк Янкиз". Что ж, увидим, что произойдет", - сказал Джеймс.

За какие клубы выступал Леброн

Кроме "Лос-Анджелес Лейкерс", Леброн Джеймс играл еще за несколько клубов НБА. Он начал карьеру в 2003 году в команде Кливленд Кавальерс и выступал за нее до 2010 года.

В 2010 году Леброн перешел в "Майами Хит", где провел четыре сезона и дважды стал чемпионом НБА. В 2014-м он вернулся в "Кливленд" и привел родной клуб в чемпионский титул в 2016-м. В конце концов, через два года после чемпионства, Леброн перешел в "Лейкерс", за который и играл до последнего времени.