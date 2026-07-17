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Баскетбол 17 липня 2026 · 12:09

Леброн Джеймс вперше висловився про кар'єру після відходу з "Лейкерс"

Легендарний баскетболіст розповів про варіанти, які він розглядає для продовження кар'єри
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Леброн Джеймс вперше висловився про кар'єру після відходу з "Лейкерс"
Леброн ДЖеймс (фото: Getty Images)

41-річний баскетболіст під час свого спічу на Fanatics Fest у Нью-Йорку підбив підсумки своїх 8 років у складі "Лейкерс"

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Basket News.

Що сказав Джеймс про "Лейкерс"?

Леброн нагадав, що прийшов до каліфорнійської команди у 2018 році та вигравав чемпіонський титул у 2020 році.

"Хочу подякувати своїй колишній команді. У "Лейкерс" я провів 8 чудових років. Ця подорож була неймовірною. Тепер же мені цікаво, що чекає на мене попереду, поки моя кар'єра не добігла кінця", – сказав Джеймс.

Відзначимо, що у складі "Лейкерс" Леброн Джеймс відіграв 542 матчі.

Де продовжить кар'єру Леброн Джеймс?

Коментуючи чутки навколо свого майбутнього, 41-річний баскетболіст відзначив, що де б він не опинився, він буде задоволений, оскільки його ігрова кар'єра все ще триває.

"Я чув про "Маямі Хіт", "Філадельфію Сіксерс" і "Голден Стейт Ворріорз". Якийсь хлопець взагалі говорив про бейсбольні "Нью-Йорк Янкіз". Що ж, побачимо, що станеться", – сказав Джеймс.

За які клуби виступав Леброн

Окрім "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс грав ще за кілька клубів НБА. Він почав кар'єру у 2003 році у команді "Клівленд Кавальєрс" і виступав за неї до 2010 року.

У 2010 Леброн перейшов до "Маямі Хіт", де провів чотири сезони та двічі став чемпіоном НБА. У 2014-му він повернувся до "Клівленда" і привів рідний клуб до чемпіонського титулу у 2016-му. Зрештою, за два роки після чемпіонства, Леброн перейшов до "Лейкерс", за який і грав до останнього часу.

Раніше ми розповідали про те, що Леброн Джеймс уже узгодив таємний трансфер.

Теги: НБА Леброн Джеймс Баскетбол
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