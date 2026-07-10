Вибух в НБА: Леброн Джеймс таємно погодив наступний трансфер

Повернення Леброна Джеймса до "Клівленд Кавальєрс" є завершеною справою. Зірковий форвард просто використав інтерес "Голден Стейт" як важіль впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на подкаст відомого аналітика та інсайдера Білла Сіммонса The Bill Simmons Podcast .

Під час останнього випуску свого подкасту Білл Сіммонс розвіяв чутки про можливий перехід Джеймса до команди Стефена Каррі. Аналітик упевнений, що 41-річний суперзірковий ветеран знову гратиме за рідний клуб.

"З Клівлендом усе вже вирішено. Схоже, бідні "Голден Стейт" думали, що дійсно отримають Леброна, але тепер цілком очевидно, що їх просто використав його табір заради тиску", - зазначив Сіммонс.

Як "Ворріорз" залишилися ні з чим

Менеджмент "Голден Стейт" серйозно розраховував на підписання Леброна цього міжсезоння, сподіваючись об'єднати двох головних зірок покоління в одній команді. Проте плани Леброна виявилися іншими.

Чутки про переїзд у Сан-Франциско допомогли йому вибити найкращі умови в переговорах. При цьому саме перехід до рідного "Клівленда" став головною метою для завершення кар'єри.

Це буде вже третій етап виступів Леброна за "Кавальєрс".

Що чекає на "Клівленд"

Джеймс, якому в грудні виповниться 42 роки, досі залишається одним із найвпливовіших гравців ліги. "Кавальєрс" провели сильний сезон і мають амбітний молодий склад, який Леброн прагне знову вивести на чемпіонський рівень.

Повернення легенди не просто закриє красиву історію його кар'єри, а й миттєво перетворить команду одного з претендентів на титул.