Взрыв в НБА: Леброн Джеймс тайно согласовал следующий трансфер

Возвращение Леброна Джеймса в "Кливленд Кавальерс" — дело решенное. Звездный форвард просто использовал интерес "Голден Стейт" в качестве рычага влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подкаст известного аналитика и инсайдера Билла Симмонса The Bill Simmons Podcast .

Во время последнего выпуска своего подкаста Билл Симмонс развеял слухи о возможном переходе Джеймса в команду Стефена Карри. Аналитик уверен, что 41-летний суперзвездный ветеран снова будет играть за родной клуб.

"С Кливлендом все уже решено. Похоже, бедные "Голден Стейт" думали, что действительно получат Леброна, но теперь совершенно очевидно, что их просто использовал его лагерь для давления", - отметил Симмонс.

Как "Уорриорз" остались ни с чем

Менеджмент "Голден Стейт" серьезно рассчитывал на подписание Леброна в это межсезонье в надежде объединить двух главных звезд поколения в одной команде. Однако планы Леброна оказались другими.

Слухи о переезде в Сан-Франциско помогли ему выбить лучшие условия в переговорах. При этом именно переход в родной "Кливленд" стал главной целью для завершения карьеры.

Это будет уже третий этап выступлений Леброна за "Кавальерс".

Что ждет "Кливленд"

Джеймс, которому в декабре исполнится 42 года, остается одним из самых влиятельных игроков лиги. "Кавальерс" провели сильный сезон и имеют амбициозный молодой состав, который Леброн стремится снова вывести на чемпионский уровень.

Возвращение легенды не просто закроет красивую историю его карьеры, но мгновенно превратит команду в одного из претендентов на титул.