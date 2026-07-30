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Баскетбол 30 июля 2026 · 16:20

Эффект Леброна: Джеймс уже установил рекорд в "Филадельфии"

Легендарный форвард установил новое достижение, даже не выйдя на площадку
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Эффект Леброна: Джеймс уже установил рекорд в "Филадельфии"
Легенда НБА продолжает бить рекорды (Фото: sixers, Instagram)

Легендарный форвард НБА Леброн Джеймс установил свой первый рекорд в составе "Филадельфии Севенти Сиксерс", даже не выходя на баскетбольную площадку. Переход звездного баскетболиста спровоцировал настоящий ажиотаж среди болельщиков и превзошел мировые показатели продаж спортивной атрибутики.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на CBS News.

Абсолютный мировой рекорд продаж

За первые 48 часов после объявления о переходе, джерси с фамилией "Джеймс" в цветах "Сиксерс" стали самыми продаваемыми среди всех спортсменов, когда-либо сменявших команду, независимо от вида спорта.

По этому показателю Леброн превзошел предварительный абсолютный рекорд японской звезды бейсбола Шохея Отани во время его громкого перехода в "Лос-Анджелес Доджерс".

Превзошел собственный показатель в "Лейкерс"

По данным крупнейшего дистрибьютора спортивного мерча Fanatics, интерес к новой форме баскетболиста оказался существенно выше, чем во время его предыдущих трансферов.

В частности, за первые сутки после подписания контракта с "Филадельфией" болельщики приобрели больше товаров с символикой Джеймса, чем за всю первую неделю после его присоединения к "Лос-Анджелесу Лейкерсу" в 2018-м году.

Также стало известно, что "королевский" мерч занял восьмое место в рейтинге самых популярных товаров среди всех видов спорта по данным Fanatics.

Ранее мы сообщали, что звезда "Голден Стейт" сохранил верность клубу и заключил новый контракт.

Теги: Баскетбол НБА Леброн Джеймс
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