Дабл-дабл от Ткаченко и 6 передач Ковляра: выступления украинских баскетболистов в Еврокубке

Украинские баскетболисты провели матчи за свои клубы в еврокубках. Иван Ткаченко набрал 12 очков и сделал 10 подборов в победной игре "Ригас Зелли", а Александр Ковляр отдал шесть результативных передач.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины .

Ткаченко помог "Ригас Зелли"

Украинский форвард провел результативный матч во втором туре Еврокубка. Его "Ригас Зелли" победили словенский "Цедевит" со счетом 89:79. Ткаченко в этой игре оформил дабл-дабл.

Украинец вышел в стартовой пятерке и провел на площадке около 28 минут. За это время он набрал 12 очков, сделал 10 подборов, в том числе пять - на чужом щите и отдал одну результативную передачу. Также в активе украинца четыре персональных фола.

Ковляр отдал шесть передач

Защитник сборной Украины Александр Ковляр тоже начал матч в стартовой пятерке своей команды. Однако его "Будучность" уступила на выезде турецкому "Тофашу" – 85:90.

Ковляр сыграл 22 минуты, набрал три очка, собрал три подбора и отдал шесть результативных передач. Украинец также допустил четыре потери и четыре фола.

"Бенфика" Багатскиса лидирует в группе

Во втором туре Кубка Европы ФИБА португальская "Бенфика" под руководством латвийского тренера Айнарса Багатскиса победила "Дэнизли Баскет" со счетом 96:91.

"Бенфика" одержала две победы в двух матчах и возглавила свою группу.

Пустовой набрал девять очков в чемпионате Испании

Также стоит отметить, что центровой Артём Пустовой не помог "Андорри" выиграть в перенесенном матче чемпионата Испании. В матче против "Ховентуда" команда украинца уступила со счетом 75:96.

Сам Пустовой провел на площадке около 23 минут. Он набрал девять очков, сделал четыре подбора и допустил двух потерь и трех персональных фолов.