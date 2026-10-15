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Баскетбол 15 октября 2026 · 10:32

Дабл-дабл от Ткаченко и 6 передач Ковляра: выступления украинских баскетболистов в Еврокубке

Украинский форвард помог "Ригас Зелли" победить, а "Будучность" Александра Ковляра уступила в Турции
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дабл-дабл от Ткаченко и 6 передач Ковляра: выступления украинских баскетболистов в Еврокубке
Ткаченко помог "Ригас Зелли" одержать победу (Фото: ФБУ)
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Украинские баскетболисты провели матчи за свои клубы в еврокубках. Иван Ткаченко набрал 12 очков и сделал 10 подборов в победной игре "Ригас Зелли", а Александр Ковляр отдал шесть результативных передач.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Ткаченко помог "Ригас Зелли"

Украинский форвард провел результативный матч во втором туре Еврокубка. Его "Ригас Зелли" победили словенский "Цедевит" со счетом 89:79. Ткаченко в этой игре оформил дабл-дабл.

Украинец вышел в стартовой пятерке и провел на площадке около 28 минут. За это время он набрал 12 очков, сделал 10 подборов, в том числе пять - на чужом щите и отдал одну результативную передачу. Также в активе украинца четыре персональных фола.

Ковляр отдал шесть передач

Защитник сборной Украины Александр Ковляр тоже начал матч в стартовой пятерке своей команды. Однако его "Будучность" уступила на выезде турецкому "Тофашу" – 85:90.

Ковляр сыграл 22 минуты, набрал три очка, собрал три подбора и отдал шесть результативных передач. Украинец также допустил четыре потери и четыре фола.

"Бенфика" Багатскиса лидирует в группе

Во втором туре Кубка Европы ФИБА португальская "Бенфика" под руководством латвийского тренера Айнарса Багатскиса победила "Дэнизли Баскет" со счетом 96:91.

"Бенфика" одержала две победы в двух матчах и возглавила свою группу.

Пустовой набрал девять очков в чемпионате Испании

Также стоит отметить, что центровой Артём Пустовой не помог "Андорри" выиграть в перенесенном матче чемпионата Испании. В матче против "Ховентуда" команда украинца уступила со счетом 75:96.

Сам Пустовой провел на площадке около 23 минут. Он набрал девять очков, сделал четыре подбора и допустил двух потерь и трех персональных фолов.

Ранее мы сообщали, что Святослав Михайлюк помог "Юте" победить "Сан-Антонио" в предсезонке НБА.

Теги: Баскетбол
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