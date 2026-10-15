Дабл-дабл від Ткаченка та 6 передач Ковляра: виступи українських баскетболістів в Єврокубку

Українські баскетболісти провели матчі за свої клуби в єврокубках. Іван Ткаченко набрав 12 очок і зробив 10 підбирань у переможній грі "Рігас Зеллі", а Олександр Ковляр віддав шість результативних передач.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію баскетболу України .

Ткаченко допоміг "Рігас Зеллі"

Український форвард провів результативний матч у другому турі Єврокубка. Його "Рігас Зеллі" перемогли словенську "Цедевіту" з рахунком 89:79. Ткаченко в цій грі оформив дабл-дабл.

Українець вийшов у стартовій п'ятірці та провів на майданчику майже 28 хвилин. За цей час він набрав 12 очок, зробив 10 підбирань, зокрема п'ять - на чужому щиті, та віддав одну результативну передачу. Також в активі українця чотири персональні фоли.

Ковляр віддав шість передач

Захисник збірної України Олександр Ковляр також розпочав матч у стартовій п'ятірці своєї команди. Однак його "Будучность" поступилася на виїзді турецькому "Тофашу" - 85:90.

Ковляр зіграв 22 хвилини, набрав три очки, зібрав три підбирання та віддав шість результативних передач. Українець також припустився чотирьох втрат і чотирьох фолів.

"Бенфіка" Багатскіса лідирує в групі

У другому турі Кубка Європи ФІБА португальська "Бенфіка" під керівництвом латвійського тренера Айнарса Багатскіса перемогла "Денізлі Баскет" із рахунком 96:91.

"Бенфіка" здобула дві перемоги у двох матчах і очолила свою групу.

Пустовий набрав дев'ять очок у чемпіонаті Іспанії

Також варто зазначити, що центровий Артем Пустовий не допоміг "Андоррі" виграти у перенесеному матчі чемпіоната Іспанії. В матчі проти "Ховентуда" команда українця поступилась з рахунком 75:96.

Сам Пустовий провів на майданчику майже 23 хвилини. Він набрав дев'ять очок, зробив чотири підбирання та припустився двох втрат і трьох персональних фолів.