Дабл-дабл від Ткаченка та 6 передач Ковляра: виступи українських баскетболістів в Єврокубку

Українські баскетболісти провели матчі за свої клуби в єврокубках. Іван Ткаченко набрав 12 очок і зробив 10 підбирань у переможній грі "Рігас Зеллі", а Олександр Ковляр віддав шість результативних передач.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію баскетболу України.
Український форвард провів результативний матч у другому турі Єврокубка. Його "Рігас Зеллі" перемогли словенську "Цедевіту" з рахунком 89:79. Ткаченко в цій грі оформив дабл-дабл.
Українець вийшов у стартовій п'ятірці та провів на майданчику майже 28 хвилин. За цей час він набрав 12 очок, зробив 10 підбирань, зокрема п'ять - на чужому щиті, та віддав одну результативну передачу. Також в активі українця чотири персональні фоли.
Захисник збірної України Олександр Ковляр також розпочав матч у стартовій п'ятірці своєї команди. Однак його "Будучность" поступилася на виїзді турецькому "Тофашу" - 85:90.
Ковляр зіграв 22 хвилини, набрав три очки, зібрав три підбирання та віддав шість результативних передач. Українець також припустився чотирьох втрат і чотирьох фолів.
У другому турі Кубка Європи ФІБА португальська "Бенфіка" під керівництвом латвійського тренера Айнарса Багатскіса перемогла "Денізлі Баскет" із рахунком 96:91.
"Бенфіка" здобула дві перемоги у двох матчах і очолила свою групу.
Також варто зазначити, що центровий Артем Пустовий не допоміг "Андоррі" виграти у перенесеному матчі чемпіоната Іспанії. В матчі проти "Ховентуда" команда українця поступилась з рахунком 75:96.
Сам Пустовий провів на майданчику майже 23 хвилини. Він набрав дев'ять очок, зробив чотири підбирання та припустився двох втрат і трьох персональних фолів.
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