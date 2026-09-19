155 млн долларов за контракт: "Детройт" сохранил элитного защитника

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на NBC Sports .

Финансовые детали и роль Томпсона в команде

Новое пятилетнее соглашение полностью гарантировано и предусматривает среднюю зарплату в размере 31 млн долларов в год. Первым об этом сообщил авторитетный инсайдер Шемс Чарания.

В прошлом сезоне Осар Томпсон зарекомендовал себя как один из лучших защитников лиги - попал в First Team All-Defense и выбивал 9,9 очка, 2 перехвата (лучший результат в НБА) и почти 1 блок-шот в среднем за игру.

Когда Томпсон был на паркете, "Пистонс" были на +7,5 очка лучше соперников в расчете на 100 владений.

В то же время контракт на такую сумму является авансом для развития его атаки, поскольку точность Томпсона из-за дуги остается слабым местом (только 25% трехочковых в прошлом сезоне).

Переговоры с Дюреном и сравнение с братом-близнецом

В то время как вопрос с Томпсоном решен, Детройт все еще ведет сложные переговоры с центровым Джейленом Дюреном. Клуб предлагает около 190 млн долларов за 5 лет, тогда как игрок стремится получать от 40 млн долларов в год.

Интересно, что брат-близнец Осара – Амен Томпсон – этим летом подписал еще больший контракт с "Хьюстон Рокетс" на 208 млн долларов за 5 лет. Оба брата были выбраны подряд под 4-м и 5-м пиками на драфте 2023-го года.