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Баскетбол 19 сентября 2026 · 12:46

155 млн долларов за контракт: "Детройт" сохранил элитного защитника

Один из лучших защитников НБА получил контракт на 5 лет от "Пистонс"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
155 млн долларов за контракт: "Детройт" сохранил элитного защитника
Томпсон уже один из лучших защитников НБА (Фото: ausarthompson, Instagram)
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"Детройт Пистонс" согласовал пятилетнее продление контракта с Осаром Томпсоном на общую сумму 155 млн долларов. 23-летний баскетболист – ключевой элемент защиты команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на NBC Sports.

Финансовые детали и роль Томпсона в команде

Новое пятилетнее соглашение полностью гарантировано и предусматривает среднюю зарплату в размере 31 млн долларов в год. Первым об этом сообщил авторитетный инсайдер Шемс Чарания.

В прошлом сезоне Осар Томпсон зарекомендовал себя как один из лучших защитников лиги - попал в First Team All-Defense и выбивал 9,9 очка, 2 перехвата (лучший результат в НБА) и почти 1 блок-шот в среднем за игру.

Когда Томпсон был на паркете, "Пистонс" были на +7,5 очка лучше соперников в расчете на 100 владений.

В то же время контракт на такую сумму является авансом для развития его атаки, поскольку точность Томпсона из-за дуги остается слабым местом (только 25% трехочковых в прошлом сезоне).

Переговоры с Дюреном и сравнение с братом-близнецом

В то время как вопрос с Томпсоном решен, Детройт все еще ведет сложные переговоры с центровым Джейленом Дюреном. Клуб предлагает около 190 млн долларов за 5 лет, тогда как игрок стремится получать от 40 млн долларов в год.

Интересно, что брат-близнец Осара – Амен Томпсон – этим летом подписал еще больший контракт с "Хьюстон Рокетс" на 208 млн долларов за 5 лет. Оба брата были выбраны подряд под 4-м и 5-м пиками на драфте 2023-го года.

Раньше мы сообщали. что Леброн Джеймс будет получать от рекламы почти в четыре раза больше, чем от "Филадельфии".

Теги: Баскетбол НБА
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