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Інше 12 вересня 2026 · 14:19

Забив з власної половини: капітан збірної України забив в хокейній Лізі чемпіонів

Ця шайба стала другою для захисника в поточному розіграші єврокубка
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Забив з власної половини: капітан збірної України забив в хокейній Лізі чемпіонів
Мережко продовжує впевнені виступи в Лізі чемпіонів (Фото: i.merezhko_13, Instagram)
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Український захисник чеського "Пльзеня" Ігор Мережко відзначився черговим результативним ударом у хокейній Лізі чемпіонів. Капітан збірної України закинув шайбу у ворота швейцарського "Фрібура" з власної половини майданчика.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію хокею України в Instagram.

Шедевр від українського захисника

У поєдинку третього туру групового етапу єврокубка "Пльзень" здобув впевнену виїзну перемогу над швейцарським "Фрібуром" з рахунком 4:2. Точкою в матчі став епізод на останніх хвилинах, коли Ігор Мережко потужним кидком із власної половини майданчика вразив ворота суперника, які залишилися порожніми.

Для українського легіонера це вже не перша шайба у поточному розіграші Ліги чемпіонів - раніше він відзначився у воротах шведського "Регле".

Статистика та кар'єра Ігоря Мережка

За "Пльзень" українець виступає з 2024-го року, і вже провів понад 110 матчів у чеській Екстралізі. Раніше Ігор визнавався найкращим хокеїстом України-2023.

А з 2022-го року саме Мережко виводить збірну на матчі як капітан.

Раніше ми повідомляли, що збірна України з хокею дізналася розклад матчів у еліті ЧС-2027.

Теги: Хокей
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