Забив з власної половини: капітан збірної України забив в хокейній Лізі чемпіонів

Український захисник чеського "Пльзеня" Ігор Мережко відзначився черговим результативним ударом у хокейній Лізі чемпіонів. Капітан збірної України закинув шайбу у ворота швейцарського "Фрібура" з власної половини майданчика.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію хокею України в Instagram .

Шедевр від українського захисника

У поєдинку третього туру групового етапу єврокубка "Пльзень" здобув впевнену виїзну перемогу над швейцарським "Фрібуром" з рахунком 4:2. Точкою в матчі став епізод на останніх хвилинах, коли Ігор Мережко потужним кидком із власної половини майданчика вразив ворота суперника, які залишилися порожніми.

Для українського легіонера це вже не перша шайба у поточному розіграші Ліги чемпіонів - раніше він відзначився у воротах шведського "Регле".

Статистика та кар'єра Ігоря Мережка

За "Пльзень" українець виступає з 2024-го року, і вже провів понад 110 матчів у чеській Екстралізі. Раніше Ігор визнавався найкращим хокеїстом України-2023.

А з 2022-го року саме Мережко виводить збірну на матчі як капітан.