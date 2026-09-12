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Другое 12 сентября 2026 · 14:19

Забил со своей половины: капитан сборной Украины забил в хоккейной Лиге чемпионов

Эта шайба стала второй для защитника в текущем розыгрыше еврокубка.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Забил со своей половины: капитан сборной Украины забил в хоккейной Лиге чемпионов
Сеть продолжает уверенные выступления в Лиге чемпионов (Фото: i.merezhko_13, Instagram)
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Украинский защитник чешского "Пльзеня" Игорь Мережко отметился очередным результативным ударом в хоккейной Лиге чемпионов. Капитан сборной Украины забросил шайбу в ворота швейцарского "Фрибура" со своей половины площадки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию хоккея Украины в Instagram .

Шедевр от украинского защитника

В поединке третьего тура группового этапа еврокубка "Пльзень" одержал уверенную выездную победу над швейцарским "Фрибуром" со счетом 4:2. Точкой в матче стал эпизод на последних минутах, когда Игорь Мережко мощным броском со своей половины площадки поразил оставшиеся пустыми ворота соперника.

Для украинского легионера это уже не первая шайба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – ранее он отличился в воротах шведского "Регле".

Статистика и карьера Игоря Мережко

За "Пльзень" украинец выступает с 2024 года, и уже провел более 110 матчей в чешской Экстралиге. Ранее Игорь признавался лучшим хоккеистом Украины-2023.

А с 2022 года именно Сережко выводит сборную на матчи как капитан.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины по хоккею узнала расписание матчей в элите ЧМ-2027.

Теги: Хоккей
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