Забил со своей половины: капитан сборной Украины забил в хоккейной Лиге чемпионов

Украинский защитник чешского "Пльзеня" Игорь Мережко отметился очередным результативным ударом в хоккейной Лиге чемпионов. Капитан сборной Украины забросил шайбу в ворота швейцарского "Фрибура" со своей половины площадки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию хоккея Украины в Instagram .

Шедевр от украинского защитника

В поединке третьего тура группового этапа еврокубка "Пльзень" одержал уверенную выездную победу над швейцарским "Фрибуром" со счетом 4:2. Точкой в матче стал эпизод на последних минутах, когда Игорь Мережко мощным броском со своей половины площадки поразил оставшиеся пустыми ворота соперника.

Для украинского легионера это уже не первая шайба в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – ранее он отличился в воротах шведского "Регле".

Статистика и карьера Игоря Мережко

За "Пльзень" украинец выступает с 2024 года, и уже провел более 110 матчей в чешской Экстралиге. Ранее Игорь признавался лучшим хоккеистом Украины-2023.

А с 2022 года именно Сережко выводит сборную на матчи как капитан.