З Києва до Ужгорода та з новою амбасадоркою: Rizatdinova Cup втретє збере юних гімнасток

11–13 грудня в Ужгороді відбудеться третій Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Rizatdinova Cup, заснований бронзовою призеркою Олімпійських ігор Анною Різатдіновою. Амбасадоркою цьогорічних змагань стала українська гімнастка Олександра Паскаль.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на організаторів турніру.

Деталі Rizatdinova Cup

11–13 грудня в Ужгороді відбудеться третій Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Rizatdinova Cup, заснований бронзовою призеркою Олімпійських ігор Анною Різатдіновою.

Rizatdinova Cup об'єднає юних гімнасток, тренерів і їхні родини з різних регіонів України. Для спортсменок турнір стане можливістю отримати змагальний досвід, продемонструвати свої навички та познайомитися з ровесницями з інших міст.

Цьогоріч змагання вперше пройдуть не в Києві, а в Ужгороді. Новою локацією стане комплекс "Золота Гора". Зміну міста проведення організатори пояснюють безпековими умовами.

"Я хочу, щоб Rizatdinova Cup був не лише про спортивні результати, а й про віру в себе, підтримку та можливість для кожної дитини розкрити свій потенціал. Для мене важливо, щоб дівчата з різних куточків України мали можливість зустрітися, показати свої досягнення та відчути себе частиною великої спортивної спільноти", – сказала засновниця турніру Анна Різатдінова.

Паскаль стала амбасадоркою турніру

Амбасадоркою третього Rizatdinova Cup стала Олександра Паскаль. Минулого року гімнастка відвідала турнір як запрошена гостя, а тепер долучиться до нього вже в статусі амбасадорки.

Паскаль стала відомою завдяки історії відновлення після важкого випробування та повернення до художньої гімнастики. Її історія має стати одним із прикладів для юних спортсменок, які братимуть участь у змаганнях.

Олександра Паскаль (фото: Rizatdinova Cup)

"Я дуже щаслива стати амбасадоркою Rizatdinova Cup! Для мене це велика честь і відповідальність. Щиро дякую Анні Різатдіновій за довіру та можливість бути частиною цієї важливої спортивної події", – зазначила Паскаль.

За словами гімнастки, вона хоче популяризувати художню гімнастику та мотивувати дітей займатися спортом і вірити у власні сили.

Що відомо про Rizatdinova Cup

Rizatdinova Cup проводиться втретє. Засновницею турніру є Анна Різатдінова – бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Попередні два турніри проходили в Києві. Серед почесних гостей минулорічного заходу були представники українського спорту та культури, зокрема Матвій Бідний, Вадим Гутцайт, Ірина Блохіна, Марина Кардаш, Георгій Зантарая, Жан Беленюк та Світлана Тарабарова.

Цьогорічні змагання триватимуть три дні. У програмі – виступи юних гімнасток, нагородження та зустрічі зі спеціальними гостями.