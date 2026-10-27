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Другое 27 октября 2026 · 10:32

Из Киева в Ужгород и с новой амбассадоркой: Rizatdinova Cup в третий раз соберет юных гимнасток

Третий Всеукраинский турнир по художественной гимнастике состоится в Ужгороде
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Из Киева в Ужгород и с новой амбассадоркой: Rizatdinova Cup в третий раз соберет юных гимнасток
Бронзовая призерка Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова проведет собственный турнир (фото: Rizatdinova Cup)

11–13 декабря в Ужгороде состоится третий Всеукраинский турнир по художественной гимнастике Rizatdinova Cup, основанный бронзовым призером Олимпийских игр Анной Ризатдиновой. Амбасадоркой нынешних соревнований стала украинская гимнастка Александра Паскаль.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на организаторов турнира.

Детали Rizatdinova Cup

11–13 декабря в Ужгороде состоится третий Всеукраинский турнир по художественной гимнастике Rizatdinova Cup, основанный бронзовым призером Олимпийских игр Анной Ризатдиновой.

Rizatdinova Cup объединит юных гимнасток, тренеров и их семьи из разных регионов Украины. Для спортсменок турнир станет возможностью получить соревновательный опыт, продемонстрировать свои навыки и познакомиться со сверстницами из других городов.

В этом году соревнования впервые пройдут не в Киеве, а в Ужгороде. Новой локацией станет комплекс "Золотая Гора". Смену города проведение организаторы объясняют условиями безопасности.

"Я хочу, чтобы Rizatdinova Cup был не только о спортивных результатах, но и о вере в себя, поддержке и возможности для каждого ребенка раскрыть свой потенциал. Для меня важно, чтобы девушки из разных уголков Украины могли встретиться, показать свои достижения и почувствовать себя частью большого спортивного сообщества", - сказала основательница турнира Анна Ризатинова.

Паскаль стала посольством турнира

Амбасадоркой третьего Rizatdinova Cup стала Александра Паскаль. В прошлом году гимнастка посетила турнир как приглашенная гостья, а теперь присоединится к нему уже в статусе посла.

Паскаль стала известна благодаря истории восстановления после тяжелого испытания и возвращения в художественную гимнастику. Ее история должна стать одним из примеров для юных спортсменок, участвующих в соревнованиях.

Из Киева в Ужгород и с новой амбассадоркой: Rizatdinova Cup в третий раз соберет юных гимнасток
Александра Паскаль (фото: Rizatdinova Cup)

"Я очень счастлива стать амбасадоркой Rizatdinova Cup! Для меня это большая честь и ответственность. Искренне спасибо Анне Ризадиновой за доверие и возможность быть частью этого важного спортивного события", - отметила Паскаль.

По словам гимнастки, она хочет популяризировать художественную гимнастику и мотивировать детей заниматься спортом и верить в свои силы.

Что известно о Rizatdinova Cup

Rizatdinova Cup проводится в третий раз. Основательницей турнира является Анна Ризадинова – бронзовая призерша Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Предыдущие два турнира проходили в Киеве. Среди почетных гостей прошлогоднего мероприятия были представители украинского спорта и культуры, в том числе Матвей Бедный, Вадим Гутцайт, Ирина Блохина, Марина Кардаш, Георгий Зантарая, Жан Беленюк и Светлана Тарабарова.

Соревнования этого года будут продолжаться три дня. В программе выступления юных гимнасток, награждения и встречи со специальными гостями.

Ранее мы рассказывали об успешном выступлении украинской гимнастки Таисии Онофрийчук на Гран-При в Чехии.

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