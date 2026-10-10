Продовжили традицію: ультрас "Шахтаря" спалили прапор так званої "ДНР" під час матчу УПЛ

Ультрас донецького "Шахтаря" спалили прапор так званої "ДНР" під час виїзного матчу 8-го туру УПЛ проти "Вереса". Сама гра завершилася перемогою команди Арди Турана.

Перформанс від ультрас "Шахтаря"

Під час матчу вболівальтники донеччан демонстративно спалили прапор так званої "ДНР". Відповідні кадри ультрас опублікували у соцмережах.

Це не перший подібний випадок. Востаннє фанати "гірників" палили вороже ганчір'я під час фіналу Кубка України проти "Динамо" в 2025-му році.

Перемога "Шахтаря"

Донеччани на полі також "запалили", здобувши впевнену за рахунком перемогу над "Вересом". Окремо варто відзначити голи-красені у виконанні захисників донеччан - Миколи Матвієнка та Педро Енріке.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" продовжив боротьбу за лідерство в чемпіонаті України.