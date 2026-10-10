Продолжили традицию: ультрас "Шахтера" сожгли флаг так называемой "ДНР" во время матча УПЛ

Ультрас донецкого "Шахтера" сожгли флаг так называемой "ДНР" во время выездного матча 8-го тура УПЛ против "Вереса". Сама игра завершилась победой команды Арды Турана.

Перформанс от ультрас "Шахтера"

Во время матча болельщики дончан демонстративно сожгли флаг так называемой "ДНР". Соответствующие кадры ультрас опубликовали в соцсетях.

Это не первый подобный случай. В последний раз фанаты "горняков" жгли вражеские тряпки во время финала Кубка Украины против "Динамо" в 2025-м году.

Победа "Шахтера"

Дончане на поле также "зажгли", одержав уверенную по счету победу над "Вересом". Отдельно стоит отметить голы-красавцы в исполнении защитников дончан - Николая Матвиенко и Педро Энрике.

Благодаря этой победе "Шахтер" продолжил борьбу за лидерство в чемпионате Украины.