Гучна відставка: "Інгулець" звільнив Кобіна після провального старту

Український спеціаліст Василь Кобін офіційно залишив посаду головного тренера "Інгульця". 41-річний фахівець та клуб із Петрового припинили співпрацю за обопільною згодою.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку клубу в Instagram .

Результати Кобіна на чолі "Інгульця"

Василь Кобін очолював команду з червня 2024-го року. Під його керівництвом колектив пережив складний період. Саме під його керівництвом "Інгулець" в сезоні-2024/25 посів 15-е місце та напряму вилетів до Першої ліги.

Минулого сезону клуб з Петрового посів п'яте місце у Першій лізі, а цього сезону після 6 турів набрав 8 очок та посідає 8-ме місце.

"Дякуємо за відданість справі, професіоналізм та внесок в історію клубу. Бажаємо успіхів у подальшій тренерській кар'єрі", - йдеться в заяві пресслужби "Інгульця".

Хто готуватиме команду до наступного матчу

Разом із Кобіним "Інгулець" залишає і його тренерський штаб. Тимчасово виконувати обов'язки головного тренера буде Олександр Стахів, який раніше працював асистентом Кобіна.

Свій наступний поєдинок у 7-му турі Першої ліги "Інгулець" проведе 12 вересня проти харківського "Металіста".