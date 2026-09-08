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Футбол 08 вересня 2026 · 10:40

Гучна відставка: "Інгулець" звільнив Кобіна після провального старту

Після вильоту з УПЛ та невдалого старту в новому сезоні президент вирішив припинити співпрацю з фахівцем
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гучна відставка: "Інгулець" звільнив Кобіна після провального старту
Василь Кобін (Фото: УПЛ)
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Український спеціаліст Василь Кобін офіційно залишив посаду головного тренера "Інгульця". 41-річний фахівець та клуб із Петрового припинили співпрацю за обопільною згодою.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку клубу в Instagram.

Результати Кобіна на чолі "Інгульця"

Василь Кобін очолював команду з червня 2024-го року. Під його керівництвом колектив пережив складний період. Саме під його керівництвом "Інгулець" в сезоні-2024/25 посів 15-е місце та напряму вилетів до Першої ліги.

Минулого сезону клуб з Петрового посів п'яте місце у Першій лізі, а цього сезону після 6 турів набрав 8 очок та посідає 8-ме місце.

"Дякуємо за відданість справі, професіоналізм та внесок в історію клубу. Бажаємо успіхів у подальшій тренерській кар'єрі", - йдеться в заяві пресслужби "Інгульця".

Хто готуватиме команду до наступного матчу

Разом із Кобіним "Інгулець" залишає і його тренерський штаб. Тимчасово виконувати обов'язки головного тренера буде Олександр Стахів, який раніше працював асистентом Кобіна.

Свій наступний поєдинок у 7-му турі Першої ліги "Інгулець" проведе 12 вересня проти харківського "Металіста".

Раніше ми повідомляли про гучну відставку в Серії А - італійський гранд вказав на двері чемпіону світу.

Теги: Футбол
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Ліга чемпіонів 8 вересня 22:00
Реал - : - Інтер
Ліга чемпіонів 8 вересня 22:00
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Ліга чемпіонів 8 вересня 22:00
Борусія Дортмунд - : - Вільярреал
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