rbc.ua
UA | RU
Вторник, 08 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Громкая отставка: "Ингулец" уволил Кобина после провального старта
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 08 сентября 2026 · 10:40

Громкая отставка: "Ингулец" уволил Кобина после провального старта

После вылета из УПЛ и неудачного старта в новом сезоне президент решил прекратить сотрудничество со специалистом
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Громкая отставка: "Ингулец" уволил Кобина после провального старта
Василий Кобин (Фото: УПЛ)
Add as a preferred source on Google

Украинский специалист Василий Кобин официально покинул пост главного тренера "Ингульца". 41-летний специалист и клуб из Петрова прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу клуба в Instagram.

Результаты Кобина во главе "Ингульца"

Василий Кобин возглавлял команду с июня 2024 года. Под его руководством коллектив пережил сложный период. Именно под его руководством "Ингулец" в сезоне-2024/25 занял 15-е место и напрямую вылетел в Первую лигу.

В прошлом сезоне клуб из Петрова занял пятое место в Первой лиге, а в этом сезоне после 6 туров набрал 8 очков и занимает 8 место.

"Благодарим за преданность делу, профессионализм и вклад в историю клуба. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере", - говорится в заявлении прессслужбы "Ингульца".

Кто будет готовить команду к следующему матчу

Вместе с Кобиным "Ингулец" покидает и его тренерский штаб. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Александр Стахов, ранее работавший ассистентом Кобина.

Свой следующий поединок в 7-м туре Первой лиги "Ингулец" проведет 12 сентября против харьковского "Металлиста".

Ранее мы сообщали о громкой отставке в Серии А - итальянский гранд указал на дверь чемпиона мира.

Теги: Футбол
Главные матчи
Лига чемпионов 8 сентября 22:00
Реал - : - Интер
Лига чемпионов 8 сентября 22:00
Порту - : - Манчестер Сити
Лига чемпионов 8 сентября 22:00
Боруссия Дортмунд - : - Вильярреал
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Суперматч "Реала" и "Интера", дебют Турана и дуэль бывших Моуринью: превью 1-го тура Лиги чемпионов Суперматч "Реала" и "Интера", дебют Турана и дуэль бывших Моуринью: превью 1-го тура Лиги чемпионов Легенда "Динамо" Лужный получил новое назначение в сборной Украины: официальное решение Легенда "Динамо" Лужный получил новое назначение в сборной Украины: официальное решение Сборная Украины по хоккею узнала расписание матчей в элите ЧМ-2027 Сборная Украины по хоккею узнала расписание матчей в элите ЧМ-2027
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины