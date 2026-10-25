rbc.ua
UA | RU
Неділя, 25 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Черговий провал МЮ: "Борнмут" на виїзді розгромив команду Карріка
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 25 жовтня 2026 · 18:39

Черговий провал МЮ: "Борнмут" на виїзді розгромив команду Карріка

Команда пропустила тричі перед власними вболівальниками та продовжила серію невдалих результатів
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Черговий провал МЮ: "Борнмут" на виїзді розгромив команду Карріка
Автор другого голу у ворота МЮ Таверньє (фото: instagram.com/afcb)

"Манчестер Юнайтед" зазнав болючої поразки у восьмому турі англійської Прем'єр-ліги. На домашньому стадіоні манкуніанці поступилися "Борнмуту" з рахунком 0:3, так і не зумівши знайти відповідь на результативні атаки суперника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Як проходив матч

Гості з перших хвилин намагалися скористатися проблемами господарів в обороні. "Борнмут" діяв гостро в атаці, тоді як футболістам "Манчестер Юнайтед" бракувало злагодженості та точності в завершальній фазі.

Рахунок відкрили на 38-й хвилині. Раян опинився в потрібному місці після розіграшу стандартного положення та вивів гостей уперед.

Уже за п'ять хвилин перевага "Борнмута" подвоїлася. Маркус Таверньє скористався помилкою захисника Лені Йоро та відправив другий м'яч у ворота манкуніанців.

На перерву команди пішли за рахунку 0:2, а частина незадоволених уболівальників господарів почала залишати трибуни ще до завершення першого тайму.

Після відпочинку "Манчестер Юнайтед" намагався повернутися в гру, проте гості продовжували створювати небезпеку.

На 71-й хвилині Еванілсон скористався помилкою голкіпера Сенне Ламменса та довів рахунок до розгромного.

Криза "Манчестер Юнайтед" поглиблюється

Домашня поразка стала черговим ударом для команди Майкла Карріка, яка не може перемогти вже у восьми матчах поспіль у всіх турнірах.

Напередодні зустрічі наставник залишив у запасі капітана Бруну Фернандеша. Таке рішення було ухвалене після публічної критики тренерських підходів із боку португальця на тлі поразки від "Комо" в Лізі чемпіонів.

Під час матчу вболівальники "Манчестер Юнайтед" висловлювали невдоволення грою команди та вимагали змін. Чергова невдача посилила тиск на головного тренера.

Для "Борнмута" перемога стала важливим результатом у боротьбі за покращення турнірного становища. Гості втретє за останні чотири сезони зуміли перемогти на "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" – 0:3 (0:2)

Голи: Раян, 38, Таверньє, 43, Еванілсон, 71.

Раніше "Тоттенгем" сенсаційно обіграв "Челсі".

Головні матчі
АПЛ 25 жовтня 16:00
Ліверпуль - : - Брайтон
Ла Ліга 25 жовтня 22:00
Барселона - : - Реал
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Лунін вийде у старті "Реала" в Ель-Класіко: на заміні буде інший український воротар Лунін вийде у старті "Реала" в Ель-Класіко: на заміні буде інший український воротар НХЛ: Розгром у канадському дербі та бенефіс Батерсона НХЛ: Розгром у канадському дербі та бенефіс Батерсона Триллер із трипл-даблами та феєрія Йокіча: як пройшов насичений ігровий день у НБА (відео) Триллер із трипл-даблами та феєрія Йокіча: як пройшов насичений ігровий день у НБА (відео)
Точки зору
Кирило Круторогов
П'ять очікувань від Ель Класико: Флік проти Моуріньо, ідея проти війни Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"