Черговий провал МЮ: "Борнмут" на виїзді розгромив команду Карріка

"Манчестер Юнайтед" зазнав болючої поразки у восьмому турі англійської Прем'єр-ліги. На домашньому стадіоні манкуніанці поступилися "Борнмуту" з рахунком 0:3, так і не зумівши знайти відповідь на результативні атаки суперника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як проходив матч

Гості з перших хвилин намагалися скористатися проблемами господарів в обороні. "Борнмут" діяв гостро в атаці, тоді як футболістам "Манчестер Юнайтед" бракувало злагодженості та точності в завершальній фазі.

Рахунок відкрили на 38-й хвилині. Раян опинився в потрібному місці після розіграшу стандартного положення та вивів гостей уперед.

Уже за п'ять хвилин перевага "Борнмута" подвоїлася. Маркус Таверньє скористався помилкою захисника Лені Йоро та відправив другий м'яч у ворота манкуніанців.

На перерву команди пішли за рахунку 0:2, а частина незадоволених уболівальників господарів почала залишати трибуни ще до завершення першого тайму.

Після відпочинку "Манчестер Юнайтед" намагався повернутися в гру, проте гості продовжували створювати небезпеку.

На 71-й хвилині Еванілсон скористався помилкою голкіпера Сенне Ламменса та довів рахунок до розгромного.

Криза "Манчестер Юнайтед" поглиблюється

Домашня поразка стала черговим ударом для команди Майкла Карріка, яка не може перемогти вже у восьми матчах поспіль у всіх турнірах.

Напередодні зустрічі наставник залишив у запасі капітана Бруну Фернандеша. Таке рішення було ухвалене після публічної критики тренерських підходів із боку португальця на тлі поразки від "Комо" в Лізі чемпіонів.

Під час матчу вболівальники "Манчестер Юнайтед" висловлювали невдоволення грою команди та вимагали змін. Чергова невдача посилила тиск на головного тренера.

Для "Борнмута" перемога стала важливим результатом у боротьбі за покращення турнірного становища. Гості втретє за останні чотири сезони зуміли перемогти на "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" – 0:3 (0:2)

Голи: Раян, 38, Таверньє, 43, Еванілсон, 71.