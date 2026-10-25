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Футбол 25 октября 2026 · 18:39

Очередной провал МЮ: "Борнмут" на выезде разгромил команду Каррика

Команда пропустила трижды перед собственными болельщиками и продолжила серию неудачных результатов
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Очередной провал МЮ: "Борнмут" на выезде разгромил команду Каррика
Автор второго гола в ворота МЮ Тавернье (фото: instagram.com/afcb)

"Манчестер Юнайтед" потерпел болезненное поражение в восьмом туре английской Премьер-лиги. На домашнем стадионе манкунианцы уступили "Борнмуту" со счетом 0:3, так и не сумев найти ответ на результативные атаки соперника.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как проходил матч

Гости с первых минут пытались воспользоваться проблемами хозяев обороны. "Борнмут" действовал остро в атаке, тогда как футболистам "Манчестер Юнайтед" не хватало слаженности и точности в завершающей фазе.

Счет был открыт на 38-й минуте. Райан оказался в нужном месте после розыгрыша стандартного положения и вывел гостей вперед.

Уже через пять минут преимущество "Борнмута" удвоилось. Маркус Тавернье воспользовался ошибкой защитника Лени Йоро и отправил второй мяч в ворота манкунианцев.

На перерыв команды ушли при счете 0:2, а часть недовольных болельщиков хозяев начала покидать трибуны еще до завершения первого тайма.

После отдыха "Манчестер Юнайтед" пытался вернуться в игру, но гости продолжали создавать опасность.

На 71-й минуте Эванилсон воспользовался ошибкой голкипера Сенне Ламменса и довел счет до разгромного.

Кризис "Манчестер Юнайтед" усугубляется

Домашнее поражение стало очередным ударом для команды Майкла Каррика, которая не может победить уже в восьми матчах подряд во всех турнирах.

В преддверии встречи наставник оставил в запасе капитана Бруна Фернандеша. Такое решение было принято после публичной критики тренерских подходов со стороны португальца на фоне поражения от "Комо" в Лиге чемпионов.

Во время матча болельщики "Манчестер Юнайтед" выражали недовольство игрой команды и потребовали перемен. Очередная неудача усилила давление на главного тренера.

Для "Борнмута" победа стала важным результатом в борьбе за улучшение турнирного положения. Гости в третий раз за последние четыре сезона сумели победить на "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" – 0:3 (0:2)

Голы: Райан, 38, Тавернье, 43, Эванилсон, 71.

Ранее "Тоттенхэм" сенсационно обыграл "Челси".

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