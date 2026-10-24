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Футбол 24 октября 2026 · 23:31

Автогол и удаление: "Тоттенхэм" сенсационно обыграл "Челси" в лондонском дерби

Команда Роберто Де Дзерби победила, воспользовавшись ошибкой и численным преимуществом
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Автогол и удаление: "Тоттенхэм" сенсационно обыграл "Челси" в лондонском дерби
Победный матч Тоттенгема (фото: instagram.com/spursofficial)

Лондонский "Тоттенхэм" победил "Челси" в матче восьмого тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, впервые с 2018 года выигравших на поле принципиального соперника.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как проходил матч

С первых минут "Тоттенхэм" активнее контролировал мяч и пытался навязать хозяевам свою игру. В середине первого тайма хорошую возможность открыть счет имел Омар Мармуш, однако не сумел переиграть вратаря Майка Пендерса.

"Челси" ответил несколькими опасными атаками. Впрочем, голкипер гостей Антонин Кински справился с ударами Коула Палмера, Джордана Гендерсона и Моргана Роджерса.

Несмотря на преимущество "шпор" во владении мячом, до перерыва команды так и не смогли отличиться.

Во втором тайме борьба продолжалась, а решающие события развернулись в последние 15 минут основного времени.

На 77-й минуте после подачи Матеуша Фернандеша с углового Пендерс неудачно сыграл на выходе. Вратарь пытался выбить мяч кулаком, но переправил его в свои ворота.

Удаление Палмера и историческая победа

Ситуация для хозяев ухудшилась уже через три минуты после пропущенного гола.

На 80-й минуте Коул Палмер получил вторую желтую карточку за нарушение правил против Конора Галлагера и оставил "Челси" в меньшинстве.

"Тоттенхэм" воспользовался численным преимуществом. На 87-й минуте Матис Тель совершил индивидуальный проход и точным ударом удвоил преимущество гостей.

Эта победа стала для "шпор" лишь второй за последние 35 выездных матчей против "Челси" в АПЛ. В последний раз они выигрывали на "Стэмфорд Бридж" в чемпионате Англии в апреле 2018 года.

Команда Роберто Де Дзерби одержала вторую победу подряд в Премьер-лиге и поднялась на 12-е место в турнирной таблице.

"Челси" – "Тоттенхэм" – 0:2 (0:0) Голы: Пендерс, 77 (автогол), Тель, 87.

Удаление: Палмер, 80 (вторая желтая карточка).

Ранее "Арсенал" одержал победу над "Эвертоном".

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