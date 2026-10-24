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Футбол 24 жовтня 2026 · 23:31

Автогол і вилучення: "Тоттенгем" сенсаційно обіграв "Челсі" в лондонському дербі

Команда Роберто Де Дзербі перемогла, скориставшись помилкою та чисельною перевагою
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Автогол і вилучення: "Тоттенгем" сенсаційно обіграв "Челсі" в лондонському дербі
Переможний матч Тоттенгема (фото: instagram.com/spursofficial)

Лондонський "Тоттенгем" переміг "Челсі" у матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь гостей, які вперше з 2018 року виграли на полі принципового суперника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Як проходив матч

Із перших хвилин "Тоттенгем" активніше контролював м'яч і намагався нав'язати господарям свою гру. У середині першого тайму хорошу нагоду відкрити рахунок мав Омар Мармуш, проте не зумів переграти воротаря Майка Пендерса.

"Челсі" відповів кількома небезпечними атаками. Втім, голкіпер гостей Антонін Кінський впорався з ударами Коула Палмера, Джордана Гендерсона та Моргана Роджерса.

Попри перевагу "шпор" у володінні м'ячем, до перерви команди так і не змогли відзначитися.

У другому таймі боротьба тривала, а вирішальні події розгорнулися в останні 15 хвилин основного часу.

На 77-й хвилині після подачі Матеуша Фернандеша з кутового Пендерс невдало зіграв на виході. Воротар намагався вибити м'яч кулаком, але переправив його у власні ворота.

Вилучення Палмера та історична перемога

Ситуація для господарів погіршилася вже за три хвилини після пропущеного гола.

На 80-й хвилині Коул Палмер отримав другу жовту картку за порушення правил проти Конора Галлагера та залишив "Челсі" в меншості.

"Тоттенгем" скористався чисельною перевагою. На 87-й хвилині Матіс Тель здійснив індивідуальний прохід і точним ударом подвоїв перевагу гостей.

Ця перемога стала для "шпор" лише другою за останні 35 виїзних матчів проти "Челсі" в АПЛ. Востаннє вони вигравали на "Стемфорд Брідж" у чемпіонаті Англії у квітні 2018 року.

Команда Роберто Де Дзербі здобула другу поспіль перемогу в Прем'єр-лізі та піднялася на 12-те місце в турнірній таблиці.

"Челсі" – "Тоттенгем" – 0:2 (0:0) Голи: Пендерс, 77 (автогол), Тель, 87.

Вилучення: Палмер, 80 (друга жовта картка).

Раніше "Арсенал" здобув перемогу над "Евертоном".

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