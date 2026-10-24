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Футбол 24 жовтня 2026 · 20:07

Поразка та травма Миколенка: чим завершився матч "Евертона" проти "Арсенала"

Український захисник був змушений залишити поле в другому таймі через ушкодження
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Поразка та травма Миколенка: чим завершився матч "Евертона" проти "Арсенала"
Гравці "Арсенала" святкують перший м'яч у ворота суперників (фото: ФК "Арсенал")

Лондонський "Арсенал" здобув домашню перемогу над "Евертоном" у восьмому турі англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 2:0, а український захисник гостей Віталій Миколенко не зміг дограти зустріч через травму.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Як проходив матч

"Арсенал" активно розпочав зустріч і відкрив рахунок уже на сьомій хвилині. Після розіграшу кутового Езрі Конса відправив м'яч у ворота Джордана Пікфорда.

Господарі продовжували володіти ініціативою та створювати моменти, однак до перерви збільшити перевагу не змогли. "Евертон" намагався відповідати контратаками, але оборона лондонців діяла надійно.

У другому таймі "Арсенал" зберіг контроль над грою. На 68-й хвилині Габріел Магальяес замкнув головою передачу Бена Вайта та подвоїв перевагу господарів.

Після другого пропущеного м'яча "Евертон" намагався повернути інтригу, проте відіграти хоча б один гол гостям не вдалося.

Травма Миколенка

Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та провів на полі 74 хвилини. Наприкінці першого тайму, на 45+2-й хвилині, українець отримав жовту картку.

У другій половині зустрічі захисник зазнав ушкодження. На 73-й хвилині він опинився на газоні, а вже за хвилину головний тренер "Евертона" Девід Моєс замінив його на Гейдена Хакні.

Наскільки серйозним виявилося пошкодження, наразі невідомо.

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