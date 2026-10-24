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Футбол 24 октября 2026 · 20:07

Поражение и травма Миколенко: чем завершился матч "Эвертона" против "Арсенала"

Украинский защитник был вынужден покинуть поле во втором тайме из-за повреждения
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Поражение и травма Миколенко: чем завершился матч "Эвертона" против "Арсенала"
Игроки "Арсенала" празднуют первый мяч в ворота соперников (фото: ФК "Арсенал")

Лондонский "Арсенал" одержал домашнюю победу над "Эвертоном" в восьмом туре английской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 2:0 , а украинский защитник гостей Виталий Миколенко не смог доиграть встречу из-за травмы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как проходил матч

"Арсенал" активно начал встречу и открыл счет уже на седьмой минуте. После розыгрыша углового Эзри Конса отправил мяч в ворота Джордана Пикфорда.

Хозяева продолжали владеть инициативой и создавать моменты, однако до перерыва увеличить преимущество не смогли. "Эвертон" пытался отвечать контратакам, но оборона лондонцев действовала надежно.

Во втором тайме "Арсенал" сохранил контроль над игрой. На 68-й минуте Габриэл Магальяэс замкнул головой передачу Бена Уайта и удвоил преимущество хозяев.

После второго пропущенного мяча "Эвертон" пытался вернуть интригу, однако отыграть хотя бы один гол гостям не удалось.

Травма Николенко

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и провел на поле 74 минуты. В конце первого тайма, на 45+2-й минуте, украинец получил желтую карточку.

Во второй половине встречи защитник получил повреждение. На 73-й минуте он оказался на газоне, а уже через минуту главный тренер "Эвертона" Дэвид Моес заменил его на Гейдена Хакни.

Насколько серьезным оказалось повреждение, пока неизвестно.

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