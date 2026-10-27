Повернеться на ринг у лютому: став відомий наступний суперник Ломаченка

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко ще більше наблизився до наступного бою. Українець підпише нову угоду з промоутерською компанією Top Rank і проведе бій у лютому 2027-го року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на журналіста Дена Рафаеля у соцмережі X .

Ломаченко битиметься із Суаресом у лютому

Колишній чемпіон світу підпише новий контракт із промоутерською компанією Top Rank. Очікується, що українець повернеться на ринг у лютому 2027-го року. Також промоутер Боб Арум сказав, що суперником 38-річного боксера стане філіппінець Чарлі Суарес.

"Довго спілкувався з Арумом, і він сказав, що Top Rank укладає нову угоду з Ломаченком. Він повернеться в лютому та битиметься з Чарлі Суаресом. Якщо переможе, то, ймовірно, проведе бій за титул із Фостером", - написав Рафаель.

Чемпіонський пояс Фостера - наступна мета

Раніше Ломаченка пов’язували з поєдинком проти переможця протистояння Емануеля Наваррете й О’Шакі Фостера. Перемогу в цій дуелі здобув Фостер, тож саме він потенційно може стати наступним суперником українця в титульному бою.

Раніше Ломаченко вже розповів про намір знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу. Промоутер Олександр Красюк також пояснював, чому боксер вирішив відновити кар’єру після того, як улітку 2026-го року оголосив про її завершення через проблеми зі спиною.

Коли Ломаченко востаннє виходив на ринг

Останній офіційний поєдинок українець провів навесні 2024-го року. Тоді Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа та здобув титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Після цього боксер не виступав, а згодом повідомив про завершення кар’єри. Тепер українець нарешті офіційно повертається до професійного боксу. Новий етап для нього почнеться із бою проти Суареса.