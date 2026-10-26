rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 26 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Бокс Є ще два роки: Ломаченко визнав, чому вирішив відновити кар'єру
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 26 жовтня 2026 · 14:28

Є ще два роки: Ломаченко визнав, чому вирішив відновити кар'єру

38-річний українець прагне ще раз поборотися за звання абсолютного чемпіона світу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Є ще два роки: Ломаченко визнав, чому вирішив відновити кар'єру
Ломаченко прагне знову стати абсолютним чемпіоном (Фото: VasylLomachenko, Facebook)

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко заявив про намір знову стати абсолютним чемпіоном світу. Українець планує повернутися на ринг у другій напівлегкій вазі, яку вважає своєю природною категорією.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на коментар Ломаченка у коментарі DAZN.

Ломаченко хоче ще раз стати абсолютним чемпіоном

Українець пояснив, що замислився над цим у 38 років і не хоче відкладати спробу, поки не стане запізно.

"Одного дня я прокинувся й подумав: зараз мені 38 років, і треба ще раз спробувати стати абсолютним чемпіоном. Бо якщо мені буде вже 40 чи 41 рік, тоді стане занадто пізно. Саме тому я ухвалив рішення повернутися", - заявив Ломаченко.

Українець планує повернутися у свою вагову категорію

За словами боксера, тривала пауза була пов’язана з утомою від боксу. Крім того, легка вага - до 61 кг - не була для нього природною категорією. Тепер Ломаченко розглядає повернення у другій напівлегкій вазі, де йому буде комфортніше виступати.

"Я втомився від боксу, до того ж 135 фунтів - це не моя рідна вагова категорія. А зараз я повертаюся у 130 фунтів - у свій природний дивізіон. І саме тому я готовий", - пояснив українець.

Водночас Ломаченко поки не назвав конкретної дати наступного поєдинку. Він планує перевірити свої кондиції вже наступного року.

"Наскільки комфортно у 130 фунтах? Я перевірю це наступного року. Можливо, наступного року я проведу бій і оціню свої кондиції", - додав боксер.

Ранішек ми повідомляли, що Василь Ломаченко погодився на бій із чемпіоном світу.

Теги: Бокс Василь Ломаченко
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Йожеф Сабо: "Динамо" – це мій клуб. Я за нього переживаю" Йожеф Сабо: "Динамо" – це мій клуб. Я за нього переживаю" Ломаченко погодився на бій із чемпіоном світу: поєдинок запланований на 2027 рік Ломаченко погодився на бій із чемпіоном світу: поєдинок запланований на 2027 рік Михайлюк майже зупинив "Лейкерс" та чемпіон без перемог: як минула ніч в НБА Михайлюк майже зупинив "Лейкерс" та чемпіон без перемог: як минула ніч в НБА
Точки зору
Кирило Круторогов
П'ять очікувань від Ель Класико: Флік проти Моуріньо, ідея проти війни Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Олександр Чепілко
Дюбуа сильніший за Вордлі. Чому реванш знову може завершитися достроково Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"