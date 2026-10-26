Є ще два роки: Ломаченко визнав, чому вирішив відновити кар'єру

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко заявив про намір знову стати абсолютним чемпіоном світу. Українець планує повернутися на ринг у другій напівлегкій вазі, яку вважає своєю природною категорією.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на коментар Ломаченка у коментарі DAZN .

Ломаченко хоче ще раз стати абсолютним чемпіоном

Українець пояснив, що замислився над цим у 38 років і не хоче відкладати спробу, поки не стане запізно.

"Одного дня я прокинувся й подумав: зараз мені 38 років, і треба ще раз спробувати стати абсолютним чемпіоном. Бо якщо мені буде вже 40 чи 41 рік, тоді стане занадто пізно. Саме тому я ухвалив рішення повернутися", - заявив Ломаченко.

Vasiliy Lomachenko has his eyes on the winner of Navarrete vs. Foster! #NavarreteFoster Live NOW on DAZN pic.twitter.com/7nKqIKswUR — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 25, 2026

Українець планує повернутися у свою вагову категорію

За словами боксера, тривала пауза була пов’язана з утомою від боксу. Крім того, легка вага - до 61 кг - не була для нього природною категорією. Тепер Ломаченко розглядає повернення у другій напівлегкій вазі, де йому буде комфортніше виступати.

"Я втомився від боксу, до того ж 135 фунтів - це не моя рідна вагова категорія. А зараз я повертаюся у 130 фунтів - у свій природний дивізіон. І саме тому я готовий", - пояснив українець.

Водночас Ломаченко поки не назвав конкретної дати наступного поєдинку. Він планує перевірити свої кондиції вже наступного року.

"Наскільки комфортно у 130 фунтах? Я перевірю це наступного року. Можливо, наступного року я проведу бій і оціню свої кондиції", - додав боксер.