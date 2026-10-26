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Бокс 26 октября 2026 · 14:28

Есть еще два года: Ломаченко признал, почему решил возобновить карьеру

38-летний украинец стремится еще раз побороться за звание абсолютного чемпиона мира
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Есть еще два года: Ломаченко признал, почему решил возобновить карьеру
Ломаченко стремится снова стать абсолютным чемпионом (Фото: VasylLomachenko, Facebook)

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко заявил о намерении снова стать абсолютным чемпионом мира. Украинец планирует вернуться на ринг во втором полулегком весе, который считает своей природной категорией.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Ломаченко в комментарии DAZN .

Ломаченко хочет еще раз стать абсолютным чемпионом

Украинец объяснил, что задумался над этим в 38 лет и не хочет откладывать попытку, пока не станет поздно.

"Однажды я проснулся и подумал: сейчас мне 38 лет, и нужно еще раз попытаться стать абсолютным чемпионом. Потому что если мне будет уже 40 или 41 год, тогда станет слишком поздно. Именно поэтому я принял решение вернуться", - заявил Ломаченко.

Украинец планирует вернуться в свою весовую категорию

По словам боксера, длительная пауза была связана с усталостью от бокса. Кроме того, легкий вес – до 61 кг – не был для него естественной категорией. Теперь Ломаченко рассматривает возвращение во втором полулегком весе, где ему будет комфортнее выступать.

"Я устал от бокса, к тому же 135 фунтов – это не моя родная весовая категория. А сейчас я возвращаюсь в 130 фунтов – в свой природный дивизион. И именно поэтому я готов", – пояснил украинец.

В то же время Ломаченко пока не назвал конкретную дату следующего поединка. Он планирует проверить свои кондиции уже в следующем году.

"Насколько комфортно в 130 фунтах? Я проверю это в следующем году. Возможно, в следующем году я проведу бой и оценю свои кондиции", – добавил боксер.

Ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко согласился на бой с чемпионом мира.

Теги: Бокс Василий Ломаченко
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