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Зимние виды 09 октября 2026 · 20:08

Сборная Германии потеряла биатлонистку перед стартом сезона: что произошло

Ванесса Фогт решила изменить подход к подготовке, но не упустит начало Кубка мира
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сборная Германии потеряла биатлонистку перед стартом сезона: что произошло
Фогт гарантировала себе место на первом этапе Кубка мира (Фото: deutscherskiverband.de)
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Немецкая биатлонистка Ванесса Фогт завершит подготовку к сезону-2026/27 по индивидуальному плану и не присоединится к ближайшему тренировочному собранию национальной команды. Такое решение спортсменка согласовала с руководством Немецкого лыжного союза.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Немецкого лыжного союза.

Причины ухода

28-летняя биатлонистка попросила разрешения тренироваться по отдельности, чтобы сосредоточиться на собственных нуждах перед началом нового соревновательного сезона. После переговоров федерация согласилась с ее предложением.

В то же время Фогт не теряет поддержки национальной команды. Она и дальше будет иметь доступ к инфраструктуре сборной и сможет пользоваться ее ресурсами.

Я хочу воспользоваться оставшимся до начала сезона временем, чтобы как можно лучше подготовиться к первому этапу Кубка мира в Контиолахте", - пояснила биатлонистка.

Какое собрание пропустит Фогт

В октябре немецкая команда отправится на тренировочный сбор в австрийский Рамзау. В ноябре спортсменок ждут подготовительные занятия в швейцарском Давосе и австрийском Обертиллиахе.

Фогт не будет участвовать в этом централизованном собрании, зато будет тренироваться по собственной программе. При этом биатлонистка уже гарантировала себе место в составе сборной на первый этап Кубка мира сезона-2026/27 в финском Контиолахте, который состоится 23-29 ноября.

Лучшая в Германии

Предыдущий сезон Кубка мира Ванесса завершила на 14 месте общего зачета. Это был самый лучший результат среди представительниц Германии.

Самое попадание в топ-15 общего зачета обеспечило спортсменке место в заявке на стартовый этап нового сезона.

Ранее мы говорили, кто будет представлять Украину на престижном биатлонном турнире Loop One Festival в Мюнхене.

Теги: Биатлон
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