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Зимові види 09 жовтня 2026 · 20:08

Збірна Німеччини втратила біатлоністку перед стартом сезону: що сталось

Ванесса Фогт вирішила змінити підхід до підготовки, але не пропустить початок Кубка світу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Збірна Німеччини втратила біатлоністку перед стартом сезону: що сталось
Фогт гарантувала собі місце на першому етапі Кубка світу (Фото: deutscherskiverband.de)
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Німецька біатлоністка Ванесса Фогт завершить підготовку до сезону-2026/27 за індивідуальним планом і не приєднається до найближчих тренувальних зборів національної команди. Таке рішення спортсменка погодила з керівництвом Німецького лижного союзу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Німецького лижного союзу.

Причини відходу

28-річна біатлоністка попросила дозволу тренуватися окремо, щоб зосередитися на власних потребах перед початком нового змагального сезону. Після переговорів федерація погодилася з її пропозицією.

Водночас Фогт не втрачає підтримки національної команди. Вона й надалі матиме доступ до інфраструктури збірної та зможе користуватися її ресурсами.

Я хочу скористатися часом, що залишився до початку сезону, щоб якнайкраще підготуватися до першого етапу Кубка світу в Контіолахті", - пояснила біатлоністка.

Які збори пропустить Фогт

У жовтні німецька команда вирушить на тренувальний збір до австрійського Рамзау. У листопаді на спортсменок чекають підготовчі заняття у швейцарському Давосі та австрійському Обертілліаху.

Фогт не братиме участі в цих централізованих зборах, натомість тренуватиметься за власною програмою. При цьому біатлоністка вже гарантувала собі місце у складі збірної на перший етап Кубка світу сезону-2026/27 у фінському Контіолахті, який відбудеться 23–29 листопада.

Найкраща в Німеччині

Попередній сезон Кубка світу Ванесса завершила на 14-му місці загального заліку. Це був найкращий результат серед представниць Німеччини.

Саме потрапляння до топ-15 загального заліку забезпечило спортсменці місце в заявці на стартовий етап нового сезону.

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Теги: Биатлон
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