Сборная Украины по биатлону определила составы на первые смешанные эстафеты сезона 2026/27 Кубка мира. В субботу, 28 ноября, на этапе в финском Контиолахте состоятся две гонки – одиночная и классическая смешанные эстафеты. Украину будут представлять шесть спортсменов.

Где и когда смотреть Кубок мира - рассказывает Sport RBC.UA.

Кто выступит за Украину

Первой состоится одиночная смешанная эстафета, также известная как синглмикст. Украинскую команду будут представлять Александра Меркушина и Антон Дудченко.

Согласно стартовому протоколу Международного союза биатлонистов (IBU), украинский дуэт получил девятый стартовый номер.

В классической смешанной эстафете выступят четыре украинских биатлониста. Первые два этапа будут преодолевать Елена Городная и Кристина Дмитренко, после которых на дистанцию выйдут Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.

Именно Подручный станет финишером украинской команды. Сборная Украины будет стартовать под 13-м номером.

Составы сборной Украины:

Одиночная смешанная эстафета: Александра Меркушина - Антон Дудченко

Классическая смешанная эстафета: Елена Городная – Кристина Дмитренко – Виталий Мандзин – Дмитрий Подручный

Кто станет соперниками украинцев

В синглмиксте одним из главных фаворитов будет сборная Франции. Ее будут представлять действующие обладатели Больших хрустальных глобусов Лу Жанмонно и Эрик Перро.

Норвегия заявила Каролин Кноттен и Штурлу Легрейда, а Швеция - Эллу Галварссон и Себастьяна Самуэльссона.

В классической смешанной эстафете французы выступят в составе Жюли Симон, Осеан Мишлон, Оскара Ломбардо и Эмильена Клода.

За Норвегию будут бежать Марте Йогансен, Марен Киркейде, Иоганн-Олав Ботн и Ветле Кристиансен.

Швецию будут представлять Эльвира Эберг, Анна-Карин Гайденбер, Эспер Нелин и Виктор Брандт.

Когда состоятся гонки и где смотреть

Обе смешанные эстафеты запланированы на субботу, 28 ноября.

Расписание по киевскому времени:

14:10 - одиночная смешанная эстафета (синглмикст)

16:15 - классическая смешанная эстафета

Прямые трансляции обеих гонок будут доступны на платформах "Суспильне спорт" и местных телеканалах Суспильного.

Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2026/27 проходит в Контиолахте с 26 по 29 ноября.