Збірна України з біатлону визначила склади на перші змішані естафети сезону-2026/27 Кубка світу. У суботу, 28 листопада, на етапі у фінському Контіолахті відбудуться дві гонки — одиночна та класична змішані естафети. Україну представлятимуть шестеро спортсменів.
Де і коли дивитися Кубок світу - розповідає Sport RBC.UA.
Першою відбудеться одиночна змішана естафета, також відома як синглмікст. Українську команду в ній представлятимуть Олександра Меркушина та Антон Дудченко.
Згідно зі стартовим протоколом Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), український дует отримав дев'ятий стартовий номер.
У класичній змішаній естафеті виступлять чотири українські біатлоністи. Перші два етапи долатимуть Олена Городна та Христина Дмитренко, після яких на дистанцію вийдуть Віталій Мандзин і Дмитро Підручний.
Саме Підручний стане фінішером української команди. Збірна України стартуватиме під 13-м номером.
Склади збірної України:
У синглміксті одним із головних фаворитів буде збірна Франції. Її представлятимуть чинні володарі Великих кришталевих глобусів Лу Жанмонно та Ерік Перро.
Норвегія заявила Каролін Кноттен і Штурлу Легрейда, а Швеція — Еллу Галварссон та Себастьяна Самуельссона.
У класичній змішаній естафеті французи виступлять у складі Жюлії Сімон, Осеан Мішлон, Оскара Ломбардо та Емільєна Клода.
За Норвегію бігтимуть Марте Йогансен, Марен Кіркейде, Йоган-Олав Ботн і Ветле Крістіансен.
Швецію представлятимуть Ельвіра Еберг, Анна-Карін Гайденбер, Єспер Нелін та Віктор Брандт.
Обидві змішані естафети заплановані на суботу, 28 листопада.
Розклад за київським часом:
Прямі трансляції обох гонок будуть доступні на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах Суспільного.
Перший етап Кубка світу з біатлону сезону-2026/27 проходить у Контіолахті з 26 до 29 листопада.
Раніше Ельвіра Ебергстала переможницею жіночої індивідуальної гонки на першому етапі Кубка світу.