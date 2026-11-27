Женский биатлонный сезон-2026/27 официально стартует индивидуальной гонкой в финском Контиолахти. Сборная Украины определилась с четвёркой спортсменок, которые откроют новый соревновательный год, и в списке не обошлось без кадровых сюрпризов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный стартлист Международного союза биатлонистов (IBU).

Новые правила игры и неожиданный выбор

Первая гонка сезона-2026/27 пройдет для сборной Украины в условиях ограниченной квоты. По итогам прошлого розыгрыша Кубка мира "сине-желтые" потеряли одну позицию, поэтому теперь в каждой личной дисциплине могут заявлять только четырех биатлонисток вместо пяти.

Поскольку на стартовый этап в Контиолахти прибыли пять украинок, одной из них пришлось пропустить открытие сезона. Вне старт-листа индивидуальной гонки осталась Александра Меркушина. Зато шанс дебютировать на уровне Кубка мира уже в первой гонке года получила Татьяна Тарасюк.

Кто и когда стартует в гонке-открытии

Начнет сезон для украинской команды опытная Анастасия Меркушина, которая отправится на дистанцию в первой стартовой группе под 9-м номером. Христина Дмитренко получила место во второй группе (57-я), а дебютантка Татьяна Тарасюк (78-я) и Елена Городна (86-я) стартуют в третьей группе.

Полный старт-лист сборной Украины на первую женскую гонку сезона в Контиолахти:

Анастасия Меркушина

Христина Дмитренко

Татьяна Тарасюк

Елена Городна



Во второй группе стартует немало главных претенденток на победу. В частности, действующая обладательница Большого хрустального глобуса Лу Жанмонно получила 52-й номер, шведка Эльвира Эберг – 56-й, а олимпийская чемпионка в индивидуальной гонке Жюлия Симон – 62-й.

Где и когда смотреть открытие сезона

Женская индивидуальная гонка, которая откроет программу Кубка мира-2026/27 в Контиолахти, состоится сегодня, в пятницу, 27 ноября. Начало соревнований – в 17:15 по киевскому времени.

Прямую трансляцию в Украине покажет "Суспільне Спорт".