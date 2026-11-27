Жіночий біатлонний сезон-2026/27 офіційно стартує індивідуальною гонкою у фінському Контіолахті. Збірна України визначилася із четвіркою спортсменок, які відкриють новий змагальний рік, і в списку не обійшлося без кадрових сюрпризів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний стартлист Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Нові правила гри та несподіваний вибір

Перша гонка сезону-2026/27 пройде для збірної України в умовах обмеженої квоти. За підсумками минулого розіграшу Кубка світу "синьо-жовті" втратили одну позицію, тож тепер у кожній особистій дисципліні можуть заявляти лише чотирьох біатлоністок замість п'яти.

Оскільки на стартовий етап у Контіолахті прибули п'ять українок, одній із них довелося пропустити відкриття сезону. Поза стартлистом індивідуальної гонки залишилася Олександра Меркушина. Натомість шанс дебютувати на рівні Кубка світу вже у першій гонці року отримала Тетяна Тарасюк.

Хто і коли стартує у гонці-відкритті

Розпочне сезон для української команди досвідчена Анастасія Меркушина, яка вирушить на дистанцію у першій стартовій групі під 9-м номером. Христина Дмитренко отримала місце у другій групі (57-ма), а дебютантка Тетяна Тарасюк (78-ма) та Олена Городна (86-та) стартуватимуть у третій групі.

Повний стартлист збірної України на першу жіночу гонку сезону в Контіолахті:

9. Анастасія Меркушина

57. Христина Дмитренко

78. Тетяна Тарасюк

86. Олена Городна

У другій групі стартуватиме чимало головних претенденток на перемогу. Зокрема, чинна володарка Великого кришталевого глобуса Лу Жанмонно отримала 52-й номер, шведка Ельвіра Еберг – 56-й, а олімпійська чемпіонка в індивідуальній гонці Жюлія Сімон – 62-й.

Де та коли дивитися відкриття сезону

Жіноча індивідуальна гонка, яка відкриє програму Кубка світу-2026/27 у Контіолахті, відбудеться сьогодні, у п'ятницю, 27 листопада. Початок змагань — о 17:15 за київським часом.

Пряму трансляцію в Україні покаже "Суспільне Спорт".