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Зимние виды 06 октября 2026 · 12:23

Камбек от "Виннипега" и разгромная победа "Далласа": результаты НХЛ

"Питтсбург" не смог удержать преимущество над "Джетс", а "Тампа-Бэй" разобралась с "Филадельфией"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Камбек от "Виннипега" и разгромная победа "Далласа": результаты НХЛ
"Питтсбург" потерпел первое поражение в сезоне (Фото: NHL.com)
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В ночь на вторник, 6 октября, в НХЛ состоялось четыре матча. "Питтсбург Пинвингз" не удержал преимущество над "Виннипег Джетс", а "Даллас" разнес "Сан-Хосе".

О результатах матчей НХЛ рассказывает Sport RBC.UA.

Результаты игрового дня

Наиболее убедительную победу одержал "Даллас" - "Старз" на домашнем льду не заметили "Сан-Хосе". Счет хозяева открыли в концовке первого периода, а уже во втором сняли все вопросы победителя. Стоит отметить и игру голкипера Джейка Эттингера - он отразил 13 бросков и оформил 170-й шатаут в НХЛ.

Не смогли удержать преимущество "Питтсбург Пингвинз". "Виннипег", минимально уступавший в начале третьего периода, перевернул ход игры и в конце концов одержал победу.

Также стоит отметить и победы Тампы-Бей и Оттавы. Обе команды с одинаковым счетом (4:1) одолели "Филадельфию" и "Бостон" соответственно.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Филадельфия Флайерс" - 4:1 (1:0, 2:1, 2:0)

"Бостон Брюинз" - "Оттава Сенаторс" - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

"Питтсбург Пингвинз" - "Виннипег Джетс" - 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

"Даллас Старз" - "Сан-Хосе Шаркс" - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Расписание следующих матчей

Уже завтра, 7 октября, в Национальной хоккейной лиге пройдут сразу 9 матчей. Полное расписание выглядит так:

  • 02:00. "Монреаль Канадиенс" - "Каролина Гаррикейнс"
  • 02:00. "Торонто Мэйпл Лифс" - "Нэшвилл Предаторз"
  • 02:00. "Нью-Джерси Девилс" - "Юта Маммот"
  • 02:00. "Баффало Сейбрс" - "Миннесота Уайлд"
  • 02:00. "Детройт Ред Вингз" - "Оттава Сенаторс"
  • 02:30. "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Нью-Йорк Айлендерс"
  • 03:00. "Чикаго Блэкгокс" - "Сент-Луис Блюз"
  • 04:40. "Сиэтл Кракен" - "Вегас Голден Найтс"
  • 05:00. "Лос-Анджелес Кингс" - "Флорида Пантерс"

Ранее мы сообщали, что в матчах в преддверии "Виннипег" и "Вегас" вырвали победы на характере.

Теги: Хоккей НХЛ
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