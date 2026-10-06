Камбек від "Вінніпега" та розгромна перемога "Далласа": результати НХЛ

В ніч на вівторок, 6 жовтня, в НХЛ відбулись чотири матчі. "Піттсбург Пінвінгз" не втримав перевагу над "Вінніпег Джетс", а "Даллас" розніс "Сан-Хосе".

Результати ігрового дня

Найбільш переконливу перемогу здобув "Даллас" - "Старз" на домашньому льоду не помітили "Сан-Хосе". Рахунок господарі відкрили в кінцівці першого періоду, а вже в другому зняли всі питання щодо переможця. Варто відзначити і гру голкіпера Джейка Еттінгера - він відбив 13 кидків та оформив 170й шатаут в НХЛ.

Натомість не змогли втримати перевагу "Піттсбург Пінгвінз". "Вінніпег", який мінімально поступався на початку третього періоду, перевернув хід гри та зрештою здобув перемогу.

Також варто зазначити і перемоги "Тампи-Бей" та "Оттави". Обидві команди з однаковим рахунком (4:1) здолали "Філадельфію" та "Бостон" відповідно.

"Тампа-Бей Лайтнінг" - "Філадельфія Флаєрс" - 4:1 (1:0, 2:1, 2:0)

"Бостон Брюїнз" - "Оттава Сенаторс" - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

"Піттсбург Пінгвінз" - "Вінніпег Джетс" - 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

"Даллас Старз" - "Сан-Хосе Шаркс" - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Розклад наступних матчів

Вже завтра, 7 жовтня, в Національній хокейній лізі відбудуться одразу 9 матчів. Повний розклад виглядає так: